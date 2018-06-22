"Понеслась": украинские звезды рассказали, как прошел их школьный выпускной вечер

Звезды поделились воспоминаниями о школьном празднике

Украинские звезды и тренеры проекта "Лига Смеха" Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева Влад Яма, Оля Полякова, Юрий Ткач, Стас Бокла и Игорь Ласточкин рассказали о том, как прошли их выпускные вечера.

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой свой выпускной вечер провел в школьной столовой.

"Сначала выпускной вечер мы отмечали в школьной столовой, а потом всем классом поехали на турбазу на Исаковское водохранилище. И, собственно, там устраивали до утра дебош. Конкурсов не помню, помню только, что ели шашлыки и много пили. Меня даже папа приехал забирать", - отметил юморист.

Фото: пресс-служба

Участницу дуэта "Время и Стекло" Надежду Дорофееву уже в школьные времена считали звездой. Однако в праздничный вечер певицу довели до слез.

"К сожалению, у меня не было настоящего выпускного, хоть я всю школу готовилась к этому событию. В школе уже тогда мной гордились и даже считали восходящей звездой. Так получилось, что в 10 классе я переехала в другой город, и все мои любимые одноклассники праздновали без меня. Но я записала для них видеопоздравление и на выпускном вечере его включили на большом экране. А потом мне прислали видео из зала с реакцией ребят, которое довело меня до слез", - рассказала певица.

Фото: пресс-служба

"Сегодня "Время и Стекло" – одна из любимейших групп выпускников. Так что благодаря работе в моей жизни был не один выпускной вечер, а несколько десятков", - похвасталась исполнительница.

Украинская певица Оля Полякова выпускной особо не праздновала, и планирует "оторваться" на праздниках дочерей.

"Я оканчивала музыкальное училище, поэтому выпускной вечер после 11 класса прошел мимо меня. А в девятом классе был какой-то общий концерт и посиделки, но я их даже не запомнила. Вряд ли мы что-то выпивали, еще маленькие были. Так что эта романтика рассветов и прогулок на теплоходе обошла меня стороной. Но у меня есть две дочери, так что я еще смогу оторваться на выпускных вечерах", - отметила Полякова.

Хореограф Влад Яма на выпускном вечере танцевал в столовой.

"Это предсказуемо, но на своем выпускном я, конечно же, танцевал. Вместе с моей партнершей у нас было четыре номера. В тот вечер я почувствовал себя звездой школьного масштаба. Потом у нас был банкет в столовой, и я почему-то запомнил, как местная шпана с любопытством заглядывала в окна, и мы им что-то передавали со столов. Еще вспоминаю, что в разгар вечера на улице случилась какая-то потасовка, после чего приехал милицейский "бобик". Так что для кого-то выпускной закончился немного раньше. А еще, после прогулки на теплоходе, я помогал своему другу его покинуть, потому что он еле держался на ногах", - поделился воспоминаниями танцор.

Фото: Звезды (пресс-служба)

Известный украинский актер Стас Боклан заканчивал школу в 1977 году.

"Мой выпускной закончился сильным похмельем. Это был 77-й год, мы катались всю ночь на теплоходе. У меня даже сохранилась пленка. Мой папа снял момент, как я вместе с одноклассниками схожу по трапу с этого теплохода. Это жутчайшие кадры, потому что видно, что народ круто не трезв", - отметил 58-летний артист.



Актер и юморист Игорь Ласточкин провел выпускной в весьма неожиданном месте.

"Школу я оканчивал в Ташкенте, а сам выпускной вечер проходил в аквапарке. Сначала мы отметили свой праздник в ресторане, а после пошли купаться в бассейнах. Кстати, тогда на выпускном я еще употреблял алкоголь, сейчас же абсолютно его не пью. Мне не нравится свое состояние на следующий день, поэтому, как говорится, игра не стоит встреч. Хоть я ни разу и не был на встрече выпускников после окончания школы, с бывшими одноклассниками связь поддерживаю благодаря соцсетям", - отметил он.

Украинский актер и шоумен Юрий Ткач половину праздника не помнит.

"Я помню только половину выпускного, потому что потом кто-то принес бутылку с алкоголем и понеслась. По традиции мы с классом встречали рассвет над Днепром, и я был очень рад тому, что эпопея под названием "Школа" уже закончилась. А еще у меня был костюм цвета блестящего асфальта. Мама меня убедила, что это тренд, хотя сегодня я понимаю, что вряд ли бы я его еще раз надел, тем более я в него уже и не влезу. А еще я очень хорошо запомнил, как плакала наш классный руководитель Татьяна Александровна", - рассказал он.

Кстати, Козловский показал оригинальный костюм со своего выпускного.

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