"Розумію чоловіків, які в 50-60 років одружуються на молоденьких": Павло Зібров про "Танці з зірками" і свою партнерку

Павло Зібров (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Павло Зібров розкрив ім'я партнерки в "Танцях з зірками" і поскаржився на травму коліна

Народний артист України Павло Зібров зізнався: він прийняв виклик і став одним із зіркових учасників нового сезону "Танці з зірками 2018", незважаючи на травму коліна, яка вже рік мучить його. За словами артиста, він "псіханув" і пішов ва-банк — або зараз, або ніколи.

"Я займався танцями, коли мені було роки 2-3. Після цього була дуже велика перерва... Але я псіханув просто. Ось взяв — і псіханув. Я подумав, що якщо не зараз, то вже ніколи", — розповів у коментарі STYLER Павло Зібров.

З артистом нам вдалося поспілкуватися під час офіційної презентації нового сезону "Танці з зірками 2018", яка відбулася 16 серпня в просторих залах Національного художнього музею України в Києві. Співак, якому в червні виповнився 61 рік, нещодавно підтвердив свою участь в проекті, опублікувавши оригінальний відеоролик. Так, Зібров став одним з 14-ти зіркових учасників "Танці з зірками 2018".

Хоча артист зазначає, що йому доводиться танцювати з травмованою колінною чашечкою.

"Рівно рік тому я зламав колінну чашечку. Вона у мене до кінця не заросла і турбує мене донині. Тому великі навантаження ми з моєю партнеркою обходимо. Ми знайшли деякі хитрощі — дуже красиві і ефектні. Також намагаємося давати більше навантаження на ліву, а не на праву ногу", — пояснив ситуацію Павло Зібров.

Народний артист України Павло Зібров (фото: РБК-Україна/ STYLER)

На даний момент, за словами артиста, він тренується ледь не щодня — боїться зганьбитися. І все ж чесним сам з собою: йому важко. Чи не лише завдяки своїй партнерці по паркету він не відмовляється від участі в танцювальному проекті.

"Звичайно, я готуюся. Ну а як же! Вийти і осоромиться, чи що?! Чоловік такий дорослий! Але якщо чесно і відверто, то перші 3-4 репетиції були фізично страшно виснажливі. Я психував і думав: навіщо я вплутався в цю аферу? А от десь з 5-6 репетиції вже стали виходити деякі рухи. І мені моя тренер сказала: "Павло Миколайович, у вас рухи зараз краще, ніж у Дмитра Комарова" (ред. — мандрівник Дмитро Комаров брав участь у проекті "Танці з зірками" в 2017 році). Для мене це була велика похвала", — посміхається Зібров.

Тут слід зазначити, що Дмитро Комаров запам'ятався глядачам, як один з найбільш "непластичных учасників" торішнього шоу. З цієї причини навіть виникла невелика "суперечка" між Дмитром і членами журі шоу, які розкритикували танцювальні здібності телеведучого.

Дмитро Комаров в шоу "Танці з зірками 2017"

При цьому Зібров підкреслює, що недоброзичливці не дочекаються його "вильоту" в першій же передачі.

"Ні, не дочекаєтесь! Я відчуваю в собі сили дійти принаймні до 4-5 випуску. А далі не знаю. Та я і не ставлю перед собою мету... Я ж розумію, що є молоді учасники, більш підготовлені. Крім того, у мене проблеми з коліном", — міркує Зібров.

До речі, на сьогоднішній день вже відомі імена танцюристів-професіоналів. Однак, як саме зіркові учасники і танцюристи зійдуться в дуетах — секрет.

Павло Зібров лише проговорився, що його партнерку звуть Маша і їй 24 роки. Швидше за все, партнеркою Зіброва виступить молода танцівниця з Кривого Рогу Марія Шмельова.

Марія Шмельова під час офіційної презентації нового сезону "Танці з зірками 2018" (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Про свою партнерку Павло говорить лише приємне.

"Я тепер розумію тих чоловіків, які здуру в 50-60 років одружуються на молоденьких", — сміється Зібров.

"Я свою Марійку дуже сильно люблю. Тому що вона терпляча. Я б на її місці 25 разів розлютився б і сказав, що "ти — баран, не розумієш і не можеш ногу ось туди, а руку ось сюди", — посміхається артист. — А вона терпляча дитина. І за це я її просто обожнюю. Молодець!"

Учасники нового сезону "Танці з зірками 2018" Злата Огневич і Павло Зібров (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Павло також зізнався, що для нього танці вже стали своєрідним "наркотиком". І навіть після шоу він не збирається відмовляти від цього навантаження.

"Я так думаю, що навіть буду брати уроки і, можливо, запрошувати Машу принаймні два рази на тиждень. Щоб вона займалася зі мною. Тому що для мене це вже як наркотик. От не було день танців. Ще один день пропущу. Два дні перерви — і все! У мене вже тіло просить. Душа проситися танцювати. Без перебільшення", — каже в коментарі STYLER Павло Зібров.

При цьому Народний артист уточнює, що на сьогоднішній день він дуже завантажений справами. Нові пісні поки що не пише, але активно знімається в кіно і виступає в якості діджея — DJ ZIBREMBO.

"Знімаюся в кіно з Дашею Астаф'євою та Олексієм Дурнєвим — фільм "Продюсер" (ред. — нова українська комедія "Продюсер" вийде на екрани 14 лютого 2019). Роботи не початий край!

Проводжу дискотеки в стилі 80-х. І це не просто дискотека, де я сиджу в навушниках і "умнічаю". У мене три в одному. Я кручу, спускаюся в зал з мікрофоном і сам співаю, танцюю. При цьому всі навколо танцюють, співають. Ще ми робимо селфі. Уявляєте, що за годину виступу ми встигаємо не тільки співати і танцювати, але і фотографуватися! За одну таку дискотеку 1,5-2 кг як не було! Тому я зараз в такій хорошій формі. Ще й танці з'явилися... От і все. Дискотеки, знімаюся в кіно, різноманітні фестивалі, конкурси, членство в журі, зараз ще і танці. Роботи багато з'явилося. Але не скаржуся. Я, навпаки, боявся, що буде менше. Все добре. Друге дихання відкрилося", — підсумував Павло Зібров.

Павло Зібров (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Зазначимо, що презентацію нового сезону "Танці з зірками" відвідали практично всі зіркові учасники проекту, серед яких — скандальна українська телеведуча Оксана Марченко.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "ТСН" оголосили протест проти участі куми Путіна Оксани Марченко в проекті "Танці з зірками" на каналі "1+1". На що генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко відповів: "У проекті беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від їх політичних поглядів і переконань".

До речі, саме Марченко передала танцювальну естафету Зіброву. І все ж Народний артист України відмовився коментувати скандал.

Нагадаємо, що перед презентацією проекту в Києві біля стін Національного художнього музею зібралися активисты, які виступили проти участі Марченко в шоу.

Такий трофей дістанеться парі-переможцю шоу "Танці з зірками 2018" (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Перший ефір "Танці з зірками 2018" запланований на 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".

В цей день глядачі побачать виступи відразу всіх 14-ти зіркових учасників: грузинський бізнесмен і "Холостяк 6" Іраклі Макацарія, телеведущея Маша Єфросиніна, професійний боксер Денис Берінчик, відома фітнес-тренер Аніта Луценко, гумориста Ігор Ласточкин, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська, актора Павло Вишняков, україно-болівійська співачка Мішель Андраде, ресторатор Микола Тищенко, співачка Злата Огнєвіч, телеведуча шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк, ведуча Оксана Марченко, співак Павло Зібров, а також ведучий "Снідонку з 1+1" Руслан Сенічкін

З якими саме танцюристами зірки стануть у пару буде відомо лише 26 серпня.

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