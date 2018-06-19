"Пообіцяй мені": батько Меган Маркл попросив не бити його доньку

Томас Маркл взяв обіцянку з принца

Батько Меган Маркл попросив принца Гаррі не піднімати руку на його доньку. Про це Томас Маркл заявив в ефірі передачі Good Morning Britain.

Томас Маркл, батько герцогині Сассекской, які не був присутній на весіллі власної дочки за станом здоров'я, дав перше інтерв'ю після того, як Меган вийшла заміж за принца Гаррі.

73-річний Томас Маркл розповів, що принц Гаррі попросив руки його дочки по телефону. Він повідомив, що принц виявився приємним співрозмовником і вони поговорили про діяльність Дональда Трампа. Єдине побажання, яке Томас Маркл дав своєму майбутньому зятеві – це не бити його доньку.

"Ти джентльмен, пообіцяй мені, що ніколи не піднімеш руку на мою доньку", - розповів Томас Маркл.

Крім того, батько Меган повідомив, що буде любити майбутніх онуків, дітей Меган і Гаррі і сподівається, що вони скоро з'являться.

"Вона розумна дівчина і зробила хороший вибір. Вона давно хотіла дітей. Вона зустріла Гаррі і сильно його полюбила. Значить, скоро мають бути діти. Не думаю, що лелека вже вилетів. Але рано чи пізно це станеться", - повідомив батько Меган.

Томас Маркл розповів, що не зміг прилетіти на весілля дочки з Мексики, де він проживає останні 6 років, так як переніс операцію на серці. Трансляцію церемонії він дивився і плакав, так як не міг знаходиться поруч з дочкою, як це зробив принц Чарльз, батько принца Гаррі.

"Мене дуже засмучує, що я всього лише "примітка" в одному з найбільших моментів історії, а не папа, який йде з нею по проходу в церкві",- відзначив Маркл.

Томас Маркл в прямому ефірі приніс вибачення за постановочні фото підготовки до весілля, які він зробив разом з одним із британських папараці. Він визнав, що зробив помилку, яку важко виправити.

До речі, Меган Маркл злегка осоромилася на весіллі у родичів принцеси Діани.

Хвилюючі подробиці весілля принца (video.rbc.ua)