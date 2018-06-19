Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Пообіцяй мені": батько Меган Маркл попросив не бити його доньку

STYLERЗірки        19.06.2018 - 17:58

Томас Маркл взяв обіцянку з принца

Батько Меган Маркл попросив принца Гаррі не піднімати руку на його доньку. Про це Томас Маркл заявив в ефірі передачі Good Morning Britain.

Томас Маркл, батько герцогині Сассекской, які не був присутній на весіллі власної дочки за станом здоров'я, дав перше інтерв'ю після того, як Меган вийшла заміж за принца Гаррі.

73-річний Томас Маркл розповів, що принц Гаррі попросив руки його дочки по телефону. Він повідомив, що принц виявився приємним співрозмовником і вони поговорили про діяльність Дональда Трампа. Єдине побажання, яке Томас Маркл дав своєму майбутньому зятеві – це не бити його доньку.

"Ти джентльмен, пообіцяй мені, що ніколи не піднімеш руку на мою доньку", - розповів Томас Маркл.

Крім того, батько Меган повідомив, що буде любити майбутніх онуків, дітей Меган і Гаррі і сподівається, що вони скоро з'являться.

"Вона розумна дівчина і зробила хороший вибір. Вона давно хотіла дітей. Вона зустріла Гаррі і сильно його полюбила. Значить, скоро мають бути діти. Не думаю, що лелека вже вилетів. Але рано чи пізно це станеться", - повідомив батько Меган.

Томас Маркл розповів, що не зміг прилетіти на весілля дочки з Мексики, де він проживає останні 6 років, так як переніс операцію на серці. Трансляцію церемонії він дивився і плакав, так як не міг знаходиться поруч з дочкою, як це зробив принц Чарльз, батько принца Гаррі.

"Мене дуже засмучує, що я всього лише "примітка" в одному з найбільших моментів історії, а не папа, який йде з нею по проходу в церкві",- відзначив Маркл.

Томас Маркл в прямому ефірі приніс вибачення за постановочні фото підготовки до весілля, які він зробив разом з одним із британських папараці. Він визнав, що зробив помилку, яку важко виправити.

До речі, Меган Маркл злегка осоромилася на весіллі у родичів принцеси Діани.

Хвилюючі подробиці весілля принца (video.rbc.ua)

Упс! Меган Маркл злегка осоромилася на весіллі у родичів принцеси Діани Меган Маркл розповіла про сімейне життя з принцом Гаррі
Теги: Меган Маркл, весілля, Весілля принца Гаррі
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся