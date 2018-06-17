Упс! Меган Маркл слегка оконфузилась на свадьбе у родственников принцессы Дианы

Герцогиня подобрала не очень удачный наряд

Через месяц после собственной свадьбы, Меган Маркл посетила вместе с мужем принцем Гарри свадьбу племянницы принцессы Дианы. Об этом сообщает The Daily Mail.

Герцоги Сассекские посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы, Селии Маккордейл. Селия – дочь сестры принцессы Дианы, Сары.

Известно, что первоначально принц Чарльз встречался именно с Сарой, а после знакомства с ее младшей сестрой – выбрал другую.

29-летняя Селия Маккордейл вышла замуж за Джорджа Вудхауса. На голове у невесты красовалась та же серебряная диадема с бриллиантами, которую надевала принцесса Диана в день своей свадьбы в 1981 году. Серебряная диадема – семейная реликвия дома Спенсеров.

Герцогиня Сассекская Меган появилась на праздновании в сопровождении своего мужа, принца Чарльза. На Меган Маркл было свободное белое платье с голубым цветочным узором от Oscar de la Renta, стоимостью в $5200. На ногах – туфли на шпильке. Именно из-за них с герцогиней и случился конфуз.

При входе на территорию деревенской церкви в Стоук-Рочфорд, где должна была состояться свадебная церемония, Меган Маркл споткнулась и упала бы, если бы ее не придержал заботливый супруг.

Видео: Меган Маркл на свадьбе у племянницы принцессы Дианы (YouTube/US Celebrity News)

На свадьбе присутствовали прочие родственники Гарри со стороны его матери, в том числе младший брат Дианы граф Спенсер и его дети: Луи, виконт Элторп и леди Китти Спенсер. Принц Уильям и Кейт Миддлтон не смогли присутствовать на свадьбе.

Кстати, Меган Маркл вышла в свет с королевой Елизаветой II.

Волнующие подробности свадьбы принца (video.rbc.ua)