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Упс! Меган Маркл злегка осоромилася на весіллі у родичів принцеси Діани

STYLERЗірки        17.06.2018 - 20:55
Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)
Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня підібрала не дуже вдале вбрання

Через місяць після власного весілля, Меган Маркл відвідала разом з чоловіком принцом Гаррі весілля племінниці принцеси Діани. Про це повідомляє The Daily Mail.

Герцоги Сассекскі відвідали весілля племінниці принцеси Діани, Селії Маккордейл. Селія – дочка сестри принцеси Діани, Сари.

Відомо, що спочатку принц Чарльз зустрічався саме з Сарою, а після знайомства з її молодшою сестрою – вибрав іншу.

29-річна Селія Маккордейл вийшла заміж за Джорджа Вудхауса. На голові у нареченої красувалася та ж срібна діадема з діамантами, яку одягала принцеса Діана в день свого весілля в 1981 році. Срібна діадема – сімейна реліквія будинку Спенсерів.

Герцогиня Сассекска Меган з'явилася на святкуванні у супроводі свого чоловіка, принца Чарльза. На Меган Маркл було вільне біле плаття з блакитним візерунком від Oscar de la Renta, вартістю в $5200. На ногах – туфлі на шпильці. Саме з-за них з герцогинею і трапився конфуз.

При вході на територію сільської церкви в Стоук-Рочфорд, де повинна була відбутися весільна церемонія, Меган Маркл спіткнулася і впала б, якби її не притримав турботливий чоловік.

Відео: Меган Маркл на весілля племінниці принцеси Діани (YouTube/US Celebrity News)

На весіллі були присутні інші родичі Гаррі з боку його матері, у тому числі молодший брат Діани граф Спенсер і його діти: Луї, віконт Althorp і леді Кітті Спенсер. Принц Вільям і Кейт Міддлтон не змогли бути присутніми на весіллі.

До речі, Меган Маркл вийшла у світ з королевою Єлизаветою II.

Хвилюючі подробиці весілля принца (video.rbc.ua)

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Теги: весілля, принц Гарри, Меган Маркл
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