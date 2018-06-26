"Найкрасивіша": шанувальники у захваті від пекучої Анни Сєдокової у купальнику

Руденька екс-"ВІА Гра" описала себе одним словом

Колишня солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова в яскравому купальнику розповіла у своєму Instagram про те, як можна описати її одним словом.

Пекуча красуня опублікувала фото в спокусливій позі з метою продемонструвати свої форми в червоному купальнику в горошок.

Анна Сєдокова у "теплому" купальнику (instagram.com/annasedokova)

Співачка знялася перед дзеркалом на елітному курорті Сен-Тропе на півдні Франції і звернулася до своїх підписників з питанням про те, як можна описати людину одним словом. Замість відповіді на питання Сєдокової, підписники оцінили її шикарні форми після пологів.

Коментарі на фото Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

Сама ж артистка описала себе словом "тепла" і додала: "Мені абсолютно чужий холод. Мені не йде холодний колір волосся, холодні фільтри і крижані спокійні люди. Мені йде вогонь".

Відео: що ви не знали про Анну Сєдокову

Нагадаємо, це вже не перша публікація Анни Сєдокової, яка висвітлює її літній відпочинок. Нещодавно співачка запостила фото, на якому вона стоїть на тлі океану в стильному леопардовому купальнику, який ідеально підкреслив її спокусливу фігуру.