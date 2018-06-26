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"Самая красивая": поклонники в восторге от жгучей Анны Седоковой в купальнике

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 05:42
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Рыженькая экс-"ВИА Гра" описала себя одним словом

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова в ярком купальнике рассказала в своем Instagram о том, как можно описать ее одним словом.

Жгучая красотка опубликовала фото в соблазнительной позе с целью продемонстрировать свои формы в красном купальнике в горошек.

Анна Седокова в "теплом" купальнике (instagram.com/annasedokova)

Певица снялась перед зеркалом на элитном курорте Сен-Тропе на юге Франции и обратилась ко своим подписчикам с вопросом о том, как можно описать человека одним словом. Вместо ответа на вопрос Седоковой, подписчики оценили ее шикарные формы после родов.

Комментарии к фото Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

Сама же артистка описала себя словом “теплая” и добавила: “Мне совершенно чужд холод. Мне не идет холодный цвет волос, холодные фильтры и ледяные спокойные люди. Мне идет огонь”.

Видео: что вы не знали об Анне Седоковой

Напомним, это уже не первая публикация Анны Седоковой, которая освещает ее летний отдых. Недавно певица запостила фото, на котором она стоит на фоне океана в стильном леопардовом купальнике, который идеально подчеркнул ее соблазнительную фигуру.

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Теги: купальник, Анна Седокова
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