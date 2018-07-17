"Попка вогонь": Настя Каменських показала пікантне фото

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники Каменських прийшли у захват від її соковитого знімка

Співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, порадувала шанувальників своїми розкішними формами. Відверте фото українська співачка опублікувала на своїй instagram-сторінці.

Так, на фото Каменських позує в спортивній формі: короткому топі і облягаючих легінси у сірих та білих тонах. При цьому одяг вельми ефектно підкреслює жіночні вигини співачки.

Спортивна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Безумовно, підписники Насті поспішили залишити їй приємний коментар під новим фото. Багатьох найбільше вразила саме відмінна фігура виконавиці.

"Ухх, шикарна", - пише kristinakostyrko.

"Немає Слів, Настя)) одні емоції", - захоплюється artur.adylov.

"Попка вогонь", - пише nikolaiperekokin.

"Настя, яка ти класна. Була, є і будеш! Будь то повненькою або стройненькою", - зазначає natalia8888.

"Настя, яка ж ти чудова! Залишайся завжди прекрасною! Любо подивитися!" – бажає adelina.mustafina.

"Відмінна позиція", - посміхається hobby.zp.ua.

"Найкраща фігура", - нахвалює dianarezyapova2004.

Скріншот коментарів instagram.com/kamenskux

Спортивна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Зазначимо, що Насті не звикати приємно шокувати своїх шанувальників яскравими фотографіями. Раніше STYLER писав, Настя Каменських в ковбойських чобітках і короткій сукні "нарвалася" на компліменти.

Тоді співачка приміряла образ в ультра модному у цьому сезоні стилі бохо.

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