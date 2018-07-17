"Попка огонь": Настя Каменских показала пикантное фото

Подписчики Каменских пришли в восторг от ее сочного снимка
Певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников своими роскошными формами. Откровенное фото украинская исполнительница опубликовала на своей instagram-страничке.
Так, на фото Каменских позирует в спортивной форме: коротком топе и облегающих леггинсах в серых и белых тонах. При этом одежда весьма эффектно подчеркивает женственные изгибы певицы.
Спортивная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Безусловно, подписчики Насти поспешили оставить ей приятный комментарий под новым фото. Многих больше всего поразила именно отличная фигура исполнительницы.
"Ухх, шикарная", - пишет kristinakostyrko.
"Слов нет, Настя)) одни эмоции", - восхищается artur.adylov.
"Попка огонь", - пишет nikolaiperekokin.
"Настя, какая ты классная. Была, есть и будешь! Будь то полненькой или стройненькой", - отмечает natalia8888.
"Настя, какая же ты замечательная! Оставайся всегда прекрасной! Любо посмотреть!" – желает adelina.mustafina.
"Отличная позиция", - ухмыляется hobby.zp.ua.
"Самая лучшая фигура", - нахваливает dianarezyapova2004.
Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux
Спортивная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Отметим, что Насте не привыкать приятно шокировать своих поклонников яркими фотографиями. Ранее STYLER писал, как Настя Каменских в ковбойских сапожках и коротком платье "нарвалась" на комплименты.
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