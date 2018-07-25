"Спробував - вийшло": український музикант написав новий гімн Української футбольної Прем'єр-ліги

Фанати збірної України (фото: ffu.ua)

Томаш Лукач представив рок-версію головної пісні українського футбольного чемпіонату

Під час урочистої церемонії, що передувала старту поєдинку за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", відбулася прем'єра нового гімну Української футбольної Прем'єр-ліги. Його автором став саунд-продюсер і музикант Томаш Лукач, багатьом відомий як учасник групи DILEMMA.

Томаш виступив перед заповненим стадіоном з новою, досить незвичайною версією гімну, виконаною в стилі рок.

Гімн Української футбольної Прем'єр-ліги

"Мені здається, що я народився з гітарою! Це мій інструмент. Тому ідея такої переробки була для мене абсолютно органічною. Я побачив рекламу матчу за Суперкубок і подумав, що непогано було б вигадати свою версію гімну. Я послухав поточну версію, яку колись зробив Потап. Зрозумів, що в цілому все досить непогано, але з точки зору саунду можна було б трохи освіжити, оновити. Спробував - вийшло!" - розповідає сам музикант.

Зазначимо, що нещодавно Томаш презентував дебютний сингл свого сольного проекту Tomash Lukach - танцювальну композицію під назвою "Burning Down".

TOMASH LUKACH - Burning Down

Раніше Styler писав про те, що популярна українська група випустила новий кліп.

Відео: РБК-Україна