"Попробовал - получилось": украинский музыкант написал новый гимн Украинской футбольной Премьер-лиги

Фанаты сборной Украины (фото: ffu.ua)

Томаш Лукач представил рок-версию главной песни украинского футбольного чемпионата

Во время торжественной церемонии, предваряющей старт поединка за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", состоялась премьера нового гимна Украинской футбольной Премьер-лиги. Его автором стал саунд-продюсер и музыкант Томаш Лукач, многим известный как участник группы DILEMMA.

Томаш выступил перед заполненным стадионом с новой, достаточно необычной версией гимна, исполненной в стиле рок.

Гимн Украинской футбольной Премьер-лиги

"Мне кажется, что я родился с гитарой! Это мой инструмент. Потому идея такой переработки была для меня абсолютно органичной. Я увидел рекламу матча за Суперкубок и подумал, что было бы неплохо придумать свою версию гимна. Я послушал текущую версию, которую когда-то сделал Потап. Понял, что в целом все достаточно неплохо, но с точки зрения саунда можно было бы немного освежить, обновить. Попробовал - получилось!" - рассказывает сам музыкант.

Отметим, что недавно Томаш представил дебютный сингл своего сольного проекта Tomash Lukach - танцевальную композицию под названием "Burning Down".

TOMASH LUKACH - Burning Down

Ранее Styler писал о том, что популярная украинская группа выпустила новый клип.

Видео: РБК-Украина