Популярна українська співачка показала вагітний живіт

Ольга Горбачова (фото: прес-служба)

Ольга Горбачова випустила новий музичний вірш "Маленькі Душі"

Популярна українська співачка, екс-солістка групи "Арктика", телеведуча Ольга Горбачова випустила новий музичний вірш "Маленькі Душі" з досить екзистенціальним текстом. Крім того, зірка здивувала всіх своїм величезним животом на відео.

Судячи з розміру живота, артистка знаходиться на 8 або 9 місяці вагітності (але з третьою дитиною чи все-таки з другою – залишається невідомим).

Ольга Горбачова - "Маленькі Душі"

Зазначимо, що Ольга разом з продюсером Юрієм Нікітіним разом вже виховують двох дочок - Поліну і маленьку Серафиму.

Ольга Горбачова (фото: прес-служба)

Ольга Горбачова (фото: прес-служба)

Додамо, що в минулі вихідні Ольга відсвяткувала свій день народження на острові Сан-Мігель в Атлантичному океані. По поверненню співачка вирушить в менторський тур по всій Україні з лекцією про відносини.

Нагадаємо, що не так давно Ольга Горбачова і Юрій Нікітін відзначили річницю весілля.

Відео: РБК-Україна