Популярная украинская певица показала беременный живот

Ольга Горбачева (фото: пресс-служба)

Ольга Горбачева выпустила новый музыкальный стих "Маленькие Души"

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "Арктика", телеведущая Ольга Горбачева выпустила новый музыкальный стих "Маленькие Души" с весьма экзистенциальным текстом. Кроме того, звезда удивила всех своим огромным животом в видео.

Судя по размеру живота, артистка находится на 8 или 9 месяце беременности (но с третьим ребенком либо все-таки со вторым – остается неизвестным).

Ольга Горбачева - "Маленькие Души"

Отметим, что Ольга вместе с продюсером Юрием Никитиным вместе уже воспитывают двух дочерей - Полину и маленькую Серафиму.

Ольга Горбачева (фото: пресс-служба)

Ольга Горбачева (фото: пресс-служба)

Добавим, что в минувшие выходные Ольга отпраздновала свой день рождения на острове Сан-Мигель в Атлантическом океане. По возвращению певица отправится в менторский тур по всей Украине с лекцией об отношениях.

Напомним, что не так давно Ольга Горбачева и Юрий Никитин отметили годовщину свадьбы.

Видео: РБК-Украина