Популярний репер зняв кліп біля Батьківщини-мати (відео)

Зарубіжний виконавець зняв відео в Києві

Відомий бельгійський репер Damso зняв кліп у центрі Києва. У ролику співак "засвітився" на тлі пам'ятника на території Національного музею історії України в Другій світовій війні. Відповідне відео опубліковане на офіційному YouTube-каналі виконавця.

Зйомки кліпу на композицію "Smog" проходили в Печерському районі столиці України, біля монумента Батьківщина-мати в парку Слави.

Кадр з відео (YouTube/DamsoVEVO)

Кадр з відео (YouTube/DamsoVEVO)

Репер виконує пісню французькою мовою. З моменту публікації – 12 червня 2018 року - відео набрало більше 9,6 млн переглядів.

Відео: Damso – Smog (YouTube/DamsoVEVO)

Варто зазначити, що Київ уже часто стає локацією для зйомок зарубіжних кліпів і рекламних роликів. Зокрема, під Києвом зняв свій ролик бренд Nike, а на недобудованому київському мосту – Diesel.

Раніше повідомлялося, що ще одна всесвітньо відома група зняла кліп у Києві.

До речі, знята в Києві реклама отримала три "Каннських лева".

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