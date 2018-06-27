Популярный рэпер снял клип возле Родины-мать (видео)

Зарубежный исполнитель снял видео в Киеве
Известный бельгийский рэпер Damso снял клип в центре Киева. В ролике певец "засветился" на фоне памятника на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнителя.
Съемки клипа на композицию "Smog" проходили в Печерском районе столицы Украины, возле монумента Родина-мать в парке Славы.
Кадр из видео (YouTube/DamsoVEVO)
Кадр из видео (YouTube/DamsoVEVO)
Рэпер исполняет композицию на французском языке. С момента публикации – 12 июня 2018 года - видео набрало более 9,6 млн просмотров.
Видео: Damso – Smog (YouTube/DamsoVEVO)
Стоит отметить, что Киев уже часто становится локацией для съемок зарубежных клипов и рекламных роликов. В частности, под Киевом снял свой ролик бренд Nike, а на недостроенном столичном мосту – Diesel.
Ранее сообщалось, что еще одна всемирно известная группа сняла клип в Киеве.
Кстати, снятая в Киеве реклама получила три "Каннских льва".
День Конституции: история и значение праздника (видео: STYLER.rbc.ua)