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У Португалії замінили скандально відоме погруддя Роналду

STYLERЗірки        21.06.2018 - 19:57
Фото: Кріштіану Роналду (facebook.com/Cristiano)
Фото: Кріштіану Роналду (facebook.com/Cristiano)

Знамениту скульптуру поміняли на іншу на прохання сім'ї спортсмена

Відоме погруддя нападника збірної Португалії і іспанського клубу "Реал Мадрид" Кріштіану Роналду, яке стояло у португальському аеропорту, було замінено на нове, повідомляє BBC. Багато хто називали скульптуру огидною, жахливою і неймовірно смішною.

Фото: Перша і остання версія бюста Роналду (bbc.com)

Скульптор Сантош створив погруддя в минулому році. І незважаючи на те, що вже була зроблена більш схожа копія футболіста, в аеропорту вирішили поставити саме цю версію. Бронзову скульптуру встановили в 2017 році, коли аеропорт Мадейри вирішили назвати на честь Роналду, який є для населення місцевим героєм.

Сім'я футболіста звернулася з проханням про заміну погруддя на інший через музей CR7, власником якого є сам спортсмен. Але шанувальникам Кріштіану Роналду смішна версія погруддя дуже припала до душі і вони створили петицію, в якій вимагають повернути творіння Сантоша, передає Еsquire.

"Коли Роналду щасливий, у нього є ця спонтанна усмішка, і той, хто з ним знайомий, знає, що у нього немає фірмової посмішки. Так, це не стовідсоткова схожість, але люди повинні розуміти, що мистецтво - це спосіб самовираження, заснований на емоціях", - розповідав Сантош про свою першу скульптурі Роналду.

Нагадаємо, всесвітньо відомі зірки "Ла Скала" і Віденської опери виступлять під відкритим небом в Києві.

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Теги: португалия, Криштиану Роналду, бюст
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