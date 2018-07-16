"Пост про труси": Седокова вразила відвертим зізнанням (фото)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка зробила знімок у спідній білизні

Відома українська співачка Анна Седокова, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, розповіла про свою нову затію – колекцію жіночих купальників, і поділилася з шанувальниками відвертим фото в закрученій сукні з глибоким декольте. Відповідний знімок опублікований на сторінці зірки у соцмережі Instagram.

"От ви скажете, що пост про труси. І будете праві! На годиннику 22:05, я ще в офісі і мене вже годин шість чекає подруга, і я три рази перенесла стіл в улюбленому ресторані, де в п'ятницю зробити резерв неможливо, тому що я створювала труси", - зазначила Сєдокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Пояснюю. Насправді, я готую нові концертні костюми і так вже вийшло, що паралельно створила лінію купальників. Далі, я вже побудувала в голові стратегію і навіть відкрила кілька магазинів. Висновок простий - іноді велика мандрівка починається з трусів", - додала співачка.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Публікацію прокоментували в мережі:

"Коли немає чим більше похвалитися, залишаються тільки труси".

"А загадка в трусах".

"Якось труселя вже зовсім не дивують... перебір вже з ними... Пора б і одягнутися".

"Як тобі дітей можна довіряти? Чого ти їх навчиш? Правильно, що колишній хоч одну дитину врятував".

"Правильно, Аня, займайся трусами, а не співом. Я якось був свідком творчості співаючих трусів, мої вуха ледве витримали".

"Жах".

"Красуня".

"Це так плаття закрутила? Креативненько".

"Це ж червоне плаття було...".

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Варто відзначити, що нещодавно співачка похизувалася пишними букетами червоних троянд. Однак хто подарував квіти, Седокова не розповіла.

"Любов дивна. Коли вона є, вона може підняти тебе над усіма, проблеми здаються дрібницею, перешкоди незначними і мета єдино вірною. Але раптом, коли вона зникає, стає неймовірно порожньо. Здається, що світ, який ще недавно був таким ласкавим, став чужим без його повідомлень... Назавжди. В космос ти, в космос я", - написала зірка.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

До речі, у мережі Анну Сєдокову присоромили за новий кліп.

Що ви не знали про Аню Седокову (відео: STYLER.rbc.ua)