"Посоромилась би": прабабуся Моніки розкрила брехню Анни Сєдокової

Бабуся Максима Чернявського залишила понад 20 коментарів під публікацією Сєдокової

Українська виконавиця Анна Сєдокова вже кілька місяців судиться з колишнім чоловіком Максимом Чернявським, який забрав у неї дитину. За даними артистки, її намагаються позбавити батьківських прав і вимагають аліментів. Про це дівчина неодноразово розповідала в соціальній мережі Instagram. Під новою публікацією "свою правду" розповіла бабуся бізнесмена, батька Моніки, Марина Чернявська.

"Складно писати про Моніку, не маючи права публікувати її фото. Це одна з вимог до мене: або побачитися з донькою, але не показувати її фото або не побачитися. Дивний вибір. Я думаю, що кожен з нас вибрав би перше. Є багато вимог та умов. Є багато непорозумінь і дурниць. І я звинувачувала на початку себе, потім його, потім її. Зараз вже нікого... Але я вірю, що любов переможе. Не один до одного, а нас до маленької квіточки. І квіточка виросте, і стане красивою, здоровою і дуже щасливою квіткою. Я обіцяю, що докладу до цього максимум зусиль. Я дуже люблю тебе, Доню. Ми з Татом тебе дуже любимо", — написала Сєдокова в підписі до ілюстративного зображення.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Фото: (instagram.com/annasedokova)

В коментарях пролити світло на ситуацію вирішила бабуся Максима Чернявського Марина, яка вважає, що вина у втраті дочки повністю лежить на Сєдоковій.

"Анна Сєдокова, скажи підла брехуха, як ти подивишся в очі Максимові після всього, що ти наворотила? А через короткий час ти приїдеш за Монікою і монітора не буде, і тобі доведеться дивитися йому в очі. Чи тобі сци в очі божа роса? Обрушити брехнею стільки лайна на невинних людей? Седокова покажи хоч один документ, де тебе хочуть позбавити батьківських прав або що у тебе просять аліменти. Чому ти так нагло брешеш або сподіваєшся, що тобі все це зійде? Обіцяю не зійде. Як тільки повернуся в Київ ти мені в суді відповіси за всю брехню і образи, які ти спровокувала своїми брехливими соплями, сама шаришься на Лазурному березі і продовжуєш заводити своїх легковірних фанатів, лити лайно на колишнього чоловіка. Відібрали у тебе дочку кохану? А що ж ти не їдеш до неї? У Мони вже два тижні канікули і розважає її тато і бабуся, а ти де, така "любляча" мама, сумуєш — очей не відірвати. Посоромилась би, правда, щоб соромиться, треба знати, що таке сором, тобі це почуття невідомо, на жаль. І замовкни нарешті, задерла брехнею", — емоційно висловилася прабабуся Моніки.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Також, бабуся бізнесмена запросила подивитися на Моніку.

"Фанатів не запрошую, боюся їх, як скажених собак, запрошую розумних людей, які скучили за Моничкой, мені не заборонено її показувати", — написала вона.

Скріншот коментарів поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Також під публікацією Чернявська Марина написала понад 20 коментарів, в яких сперечалася з фанатами і грубо висловлювалася з приводу слів Анни Сєдокової.

Нагадаємо, що українській співачці Анні Седоковій дозволено бачитися з дочкою Монікою тільки в присутності наглядача. Це пов'язано з розбірками між зіркою та її колишнім чоловіком Максимом Чернявським.

Відео: (video.rbc.ua)