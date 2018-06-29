"Может похитить": стало известно, почему Седоковой запрещают видеться с дочерью

Бывший муж звезды настаивает на единоличной опеке

Украинской певице Анне Седоковой разрешено видеться с дочерью Моникой только в присутствии надзирателя. Это связанно с разбирательствами между звездой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским.

Как пишет Super, экс-супруг настаивает на единоличной опеке над девочкой и требует от Анны выплачивать ему алименты. Согласно документам из суда в Лос-Анджелесе, которые удалось получить изданию, суд между Чернявским и Седоковой состоялся в октябре прошлого года. В постановлении сказано, что Седокова может контактировать с дочерью только в присутствии профессионального социального работника.

Фото: Документы из суда (uper.ru)

Кроме того, шестилетней Монике нельзя покидать Лос-Анджелес, поскольку, по мнению судьи, мама может ее похитить. Суд установил, что существует риск похищения несовершеннолетнего, поскольку Седокова не имеет достаточных связей в Калифорнии, может вывезти ребенка без разрешения, а также имеет родственные и эмоциональные связи с другой страной.

Ранее экс-свекровь Седоковой рассказала, почему певице не дают видеться с дочкой.

Марина Чернявская говорит, что Седокова не говорит всей правды. Мол, никто Монику у нее не забирал. По ее словам, Анна строила карьеру и не думала об учебе 6-летней Моники.

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