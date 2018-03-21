"Втратив сенс життя": у Росії наклав на себе руки легендарний хокеїст

Хокеїст впав у депресію

У Москві помер легендарний радянський хокеїст Юрій Шаталов. Екс-гравцю збірної СРСР було 72 роки. Про це повідомили російські ЗМІ.

Стало відомо, що Юрій Григорович покінчив з собою. В останні роки Шаталов страждав від хронічного захворювання, з-за якого у нього відмовили ноги. Втративши здатність ходити, Шаталов впав у депресію і говорив, що втратив сенс життя. Передсмертну записку хокеїст не залишив.

У складі радянської збірної Шаталов став чемпіоном світу та Європи, а в 1974 році він брав участь у легендарної Суперсерії СРСР — Канада (ВХА). За свою кар'єру Шаталов у складі збірної СРСР домігся звання чемпіона світу і дворазового чемпіона.

Фото: Юрій Шаталов (fhr.ru)

Після закінчення спортивної кар'єри Шаталов працював хокейним тренером, а також довгий час виступав за ветеранів – зокрема, у складі "Легенд хокею".

Фото: Юрій Шаталов (twitter.com-5tv)

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