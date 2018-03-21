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"Потерял смысл жизни": в России покончил с собой легендарный хоккеист

STYLERЗвёзды        21.03.2018 - 18:00
Иллюстративное фото pixabay.com-PhotoMIX-Company
Иллюстративное фото pixabay.com-PhotoMIX-Company

Хоккеист впал в депрессию

В Москве скончался легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов. Экс-игроку сборной СССР было 72 года. Об этом сообщили российские СМИ.

Стало известно, что Юрий Григорьевич покончил с собой. В последние годы Шаталов страдал от хронического заболевания, из-за которого у него отказали ноги. Потеряв способность ходить, Шаталов впал в депрессию и говорил, что потерял смысл жизни. Предсмертную записку хоккеист не оставил.

В составе советской сборной Шаталов стал чемпионом мира и Европы, а в 1974 году он участвовал в легендарной Суперсерии СССР — Канада (ВХА). За свою карьеру Шаталов в составе сборной СССР добился звания чемпиона мира и двукратного чемпиона.

Фото: Юрий Шаталов (fhr.ru)

По окончании спортивной карьеры Шаталов работал хоккейным тренером, а также долгое время выступал за ветеранов – в частности, в составе "Легенд хоккея".

Фото: Юрий Шаталов (twitter.com-5tv)

Ранее сообщалось, что народный артист России Олег Табаков, который умер 12 марта от продолжительной болезни, оставил немалое наследство только второй жене – Марине Зудиной. Наследники из первой семьи артиста, скорее всего, останутся ни з чем.

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Теги: хоккеист, суицид, умер
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