"Потерял смысл жизни": в России покончил с собой легендарный хоккеист

Хоккеист впал в депрессию

В Москве скончался легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов. Экс-игроку сборной СССР было 72 года. Об этом сообщили российские СМИ.

Стало известно, что Юрий Григорьевич покончил с собой. В последние годы Шаталов страдал от хронического заболевания, из-за которого у него отказали ноги. Потеряв способность ходить, Шаталов впал в депрессию и говорил, что потерял смысл жизни. Предсмертную записку хоккеист не оставил.

В составе советской сборной Шаталов стал чемпионом мира и Европы, а в 1974 году он участвовал в легендарной Суперсерии СССР — Канада (ВХА). За свою карьеру Шаталов в составе сборной СССР добился звания чемпиона мира и двукратного чемпиона.

Фото: Юрий Шаталов (fhr.ru)

По окончании спортивной карьеры Шаталов работал хоккейным тренером, а также долгое время выступал за ветеранов – в частности, в составе "Легенд хоккея".

Фото: Юрий Шаталов (twitter.com-5tv)

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