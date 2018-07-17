Повалявся: Козловський дозволив собі трохи вольностей в Німеччині

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Артист вирішив побалувати себе свободою

Відомий український співак Віталій Козловський відвідав Мюнхен. Фотографії зі своїх прогулянок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Співак повідомив, що він насолодився свободою в Німеччині і показав, як дозволив собі повалятися на вулиці Мюнхена.

"Данке Шон, Мюнхен! За те, що можна було повалятися навіть на асфальті, і тебе ніхто не дивився осудливим поглядом!", - так підписав свій знімок Віталій Козловський.

Скріншот фото (instagram.com/vkozlovskiy)

Фанати похвалили співака за таку вільність і запропонували йому повторити теж саме в Києві.

"Користуйся моментом свободи", "Свобода всередині нас, в наших головах і діях!" - написали шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/vkozlovskiy)

"На німецькому Шон означає вже, а Шьон - хороший. Дякую буде, як данке шьон", - поправили користувачі співака.

"І асфальт чистий, можна і в білому лягти відпочити. А у нас, якщо на бордюр сів, то все - ти не людина", - написав інший користувач.

Скріншот коментарів (instagram.com/vkozlovskiy)

"Я б теж полежала на асфальті в Мюнхені", "Ну, красень, що ж тут ще сказати?", - продовжували хвалити фанати артиста.

Скріншот коментарів (instagram.com/vkozlovskiy)

" У чому проблема? Зроби це в Києві", - запропонувала Козловському одна з прихильниць.

Скріншот коментарів (instagram.com/vkozlovskiy)

Скріншот фото (instagram.com/vkozlovskiy)

До речі, ми нещодавно писали про те, що Козловський похвалився ідеальною фігурою на відпочинку в Болгарії.

На фото Віталій Козловський позує на узбережжі Болгарії, сидячи в море. З одягу на ньому тільки сині шорти. На знімках дуже добре видно накачану фігуру зірки, що відразу ж помітили його фанати.

"Повідомлення з добрими побажаннями або приємними новинами активізують ділянку мозку, що відповідає за щастя! Всім любові", - так підписав свої фотографії Віталій Козловський.

Відео: STYLER.rbc.ua