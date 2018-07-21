"Пощастило з партнером": незвичний образ Зеленського з вусами підкорив мережу (фото)

Фото: Володимир Зеленський (УНІАН)

Телеведучий перевтілився для зйомок нового фільму

Популярний український телеведучий і шоумен Володимир Зеленський вразив мережу незвичним образом з вусами. Відповідні фото опублікувала солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва на своїй сторінці в Instagram.

"Той випадок, коли тобі пощастило з партнером. На зйомках фільму "Я, ти, він, вона", - сказала дівчина.

Фото: скріншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

Слід уточнити, що на самому кадрі можна помітити Дорофєєву і Зеленського в костюмах, зроблених у східному стилі. При цьому увагу була прикута до вусів телеведучого.

Фото: Володимир Зеленський з вусами (instagram.com/zelenskiy_official)

"От би такі вуса Позитиву", - сказав користувач з фан-групи Наді Дорофєєвої.

"А вуса до лиця", - сказав юзер Олексій Аршавін.

"Я не впізнала. Якийсь вусатий дядько сантехнік-Маріо", - підкреслила користувач Ольга Сучно.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

До речі, відома українська актриса Ольга Сумська знімається в новій українській комедії від студії "Квартал 95" – "Я, ти, він, вона". Зазначимо, що одну з головних ролей в романтичному фільмі зіграє український шоу-мен і комік Володимир Зеленський.

Так, на своїй instagram-сторінці Сумська опублікувала декілька фотографій знімального закулісся. На знімках народна артистка України позує разом зі своїми партнерами по знімальному майданчику: Володимиром Зеленським, Настею Короткою і Станіславом Бокланом.

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