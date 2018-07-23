Співаючі в Росії Лобода та Ані Лорак засвітилися в Києві (фото)

Колаж РБК-Україна

Співачки одночасно опинилися в українській столиці

Українські співачки Світлана Лобода та Ані Лорак, які ведуть активну кар'єрну діяльність в Росії, приїхали до Києва. Причина майже одночасного приїзду обох виконавиць поки невідома.

LOBODA повідомила про приїзд у столицю України у короткому відео, яке опублікувала в Instagram Stories.

А Кароліна Куєк на своїй сторінці в соцмережі Instagram поділилася кількома знімками з геоміткою "Kyiv, Ukraine". У публікації вона розповіла про інтерв'ю українському онлайн-виданню.

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Лобода відвідала столичний заклад, що знаходиться в п'ятизірковому готелі Fairmont Grand Hotel Kiev.

"Доброго ранку, друзі. Приїхала на сніданок в прекрасне місце - Vogue Cafe в Києві", - розповіла у відео Лобода.

Скріншот Stories (instagram.com/lobodaofficial)

Варто відзначити, що Лобода та Ані Лорак не часто були помічені разом, тому їх приїзд до Києва може бути не пов'язаний один з одним.

До речі, опальна Лобода похвалилася черговою нагородою від Муз-ТВ.

Мати двох дочок і популярна співачка Світлана Лобода поділилася знімком з премією в руках. На вручення нагороди артистка одягла чорну сукню з чокером і доповнила образ довгими сережками з камінням.

Світлана Лобода: наша чи не наша (відео: STYLER.rbc.ua)