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"Схиляюся": Тіна Кароль вразила фанатів талантом свого сина (відео)

STYLERЗірки        21.06.2018 - 16:15
Фото: Тіна Кароль з сином (facebook.com tina.karol)
Фото: Тіна Кароль з сином (facebook.com tina.karol)

Зірка виховує юне дарування

Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників талантом свого дев'ятирічного сина Веніаміна. Советующее відео опублікували на фан-сторінці співачки в Instagram.

"Тіна Кароль вчить сина Веніаміна грати на фортепіано", - сказано в підписі до ролика.

На відео Веніамін сидить за фортепіано. Чути, як співачка підспівує синові і допомагає йому стежити за нотною партитурою.

 

 

Відео: Син Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Шанувальники Тіни Кароль захопилися її вихованням дитини і талантом Веніаміна.

"Розумники, поважаю", - пишуть в мережі.

"Приголомшлива жінка!!! Схиляю голову!" – захопилися шанувальники.

Раніше Тіна Кароль підкорила фанатів пікантним розрізом на сукні.

"Кадр з фотокниги знаменитого французького фотографа Serban D Argen "Тіна Кароль. Одним кадром", - сказала вона.

Більш того, за словами Кароль, виручені від продажу фотокниги кошти вона планує витратити на допомогу дітям.

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Теги: Тіна Кароль
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