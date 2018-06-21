"Схиляюся": Тіна Кароль вразила фанатів талантом свого сина (відео)

Зірка виховує юне дарування

Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників талантом свого дев'ятирічного сина Веніаміна. Советующее відео опублікували на фан-сторінці співачки в Instagram.

"Тіна Кароль вчить сина Веніаміна грати на фортепіано", - сказано в підписі до ролика.

На відео Веніамін сидить за фортепіано. Чути, як співачка підспівує синові і допомагає йому стежити за нотною партитурою.

Публікація від Тіна Кароль (@tinakarol_fantina) 20 Чер 2018 в 3:06 PDT

Відео: Син Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Шанувальники Тіни Кароль захопилися її вихованням дитини і талантом Веніаміна.

"Розумники, поважаю", - пишуть в мережі.

"Приголомшлива жінка!!! Схиляю голову!" – захопилися шанувальники.

Раніше Тіна Кароль підкорила фанатів пікантним розрізом на сукні.

"Кадр з фотокниги знаменитого французького фотографа Serban D Argen "Тіна Кароль. Одним кадром", - сказала вона.

Більш того, за словами Кароль, виручені від продажу фотокниги кошти вона планує витратити на допомогу дітям.

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