"Схиляюся": Тіна Кароль вразила фанатів талантом свого сина (відео)

Зірка виховує юне дарування
Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників талантом свого дев'ятирічного сина Веніаміна. Советующее відео опублікували на фан-сторінці співачки в Instagram.
"Тіна Кароль вчить сина Веніаміна грати на фортепіано", - сказано в підписі до ролика.
На відео Веніамін сидить за фортепіано. Чути, як співачка підспівує синові і допомагає йому стежити за нотною партитурою.
Відео: Син Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)
Шанувальники Тіни Кароль захопилися її вихованням дитини і талантом Веніаміна.
"Розумники, поважаю", - пишуть в мережі.
"Приголомшлива жінка!!! Схиляю голову!" – захопилися шанувальники.
Раніше Тіна Кароль підкорила фанатів пікантним розрізом на сукні.
"Кадр з фотокниги знаменитого французького фотографа Serban D Argen "Тіна Кароль. Одним кадром", - сказала вона.
Більш того, за словами Кароль, виручені від продажу фотокниги кошти вона планує витратити на допомогу дітям.
Що ви не знали про Тіну Кароль