Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ

Британські ЗМІ стверджують, що принц Гаррі і Меган Маркл серйозно посварилися

У британській пресі з'явилася інформація про серйозні розбіжності між Меган Маркл і принцом Гаррі, які нещодавно одружилися. Про це передають "Факти".

Повідомляється, що повернулися з весільної подорожі молодята серйозно посварилися і чи не знаходяться на межі розлучення.

"Медовий місяць закінчився! Гаррі розлютився на Меган", - такий заголовок з'явився в журналі National Enquirer.

Фото: принц Гаррі і Меган Маркл (royal.uk)

Так, за словами королівських інсайдерів, Маркл вирішила відмовитися від поїздки на Фіджі, де зараз поширюється вірус Зіку.

"Ти тепер член королівської родини! Якщо ми повинні щось робити — ми робимо", — нібито відповів принц.

У ЗМІ стверджують, що Меган розплакалася, а Гаррі вибіг з Кенсінгтонського палацу, зриваючи з пальця обручку з криком: "Не знаю, навіщо я на тобі одружився!".

"Ти — любов всього життя Гаррі і будеш матір'ю його дітей", - втішала Меган Кейт Міддлтон.

Наголошується, що молодята так і не помирилися, зберігаючи на публіці видимість серцевих відносин.

Але поки що офіційних підтверджень цієї інформації ще немає.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл отримала від принца Чарльза незвичайне прізвисько.

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