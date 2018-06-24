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"Стальной стержень": Меган Маркл получила от принца Чарльза необычное прозвище

STYLERЗвёзды        24.06.2018 - 16:00
Фото: Меган Маркл (royal.uk)
Фото: Меган Маркл (royal.uk)

Королевская семья считает, что Меган Маркл сильнее по духу, чем ее супруг принц Гарри

Отец принца Гарри, Чарльз, сын Елизаветы II придумал новоиспеченной герцогине Сассекской Меган Маркл интересное и необычное прозвище. Королевский наследник называет супругу своего сына вольфрамом. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Сообщается, что прозвище, которое придумал королевский наследник Меган Маркл досталось ей в силу жесткого и сильного характера, "стального стержня". Именно это стало причиной, почему принц Чарльз сравнивает избранницу Гарри с химическим металлом.

"Это проявление нежности с его стороны. Принц Чарльз восхищается силой духа Меган и тем, что у нее стальной стержень. Это именно то, что нужно Гарри, именно такого типа девушка и должна быть рядом с ним, ведь он по своей природе может быть очень мягким", – рассказал инсайдер британскому изданию.

Близкая связь между Меган Маркл и принцем Чарльзом стала очевидной, еще когда она попросила провести ее к алтарю вместо своего отца. Напомним, что Томас Маркл на момент свадьбы дочери не присутствовал на церемонии бракосочетания из-за операции на сердце.

Отметим, что это не первый случай, когда членам королевской семьи дают необычные прозвища. К примеру, между собой принц Уильям и его супруга называют друг друга "малыш".

Напомним, что не так давно отец Меган Маркл, которая недавно вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней Сассекской, дал интервью американскому телеканалу. То, как и о чем говорил Томас Маркл разозлило Кенсингтонский дворец, что послужило введению санкций со стороны королевской семьи.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: принц Чарльз, прозвище, Меган Маркл
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