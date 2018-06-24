Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Сталевий стрижень": Меган Маркл отримала від принца Чарльза незвичайне прізвисько

STYLERЗірки        24.06.2018 - 16:00
Фото: Меган Маркл (royal.uk)
Фото: Меган Маркл (royal.uk)

Королівська сім'я вважає, що Меган Маркл сильніше духом, ніж її чоловік принц Гаррі

Батько принца Гаррі, Чарльз, син Єлизавети II придумав новоспеченій герцогині Сассекскій Меган Маркл цікаве і незвичайне прізвисько. Королівський спадкоємець називає дружину свого сина вольфрамом. Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на британське видання Daily Mail.

Повідомляється, що прізвисько, яке придумав королівський спадкоємець Меган Маркл дісталося їй у силу жорсткого і сильного характеру, "сталевого стрижня". Саме це стало причиною, чому принц Чарльз порівнює обраницю Гаррі з хімічним металом.

"Це прояв ніжності з його боку. Принц Чарльз захоплюється силою духу Меган і тим, що у неї сталевий стрижень. Це саме те, що потрібно Гаррі, саме такого типу дівчина повинна бути поруч з ним, адже він за своєю природою може бути дуже м'яким", – розповів британському виданню інсайдер.

Близький зв'язок між Меган Маркл і принцом Чарльзом став очевидним, ще коли вона попросила провести її до вівтаря замість свого батька. Нагадаємо, що Томас Маркл на момент весілля дочки не був присутній на церемонії одруження через операцію на серці.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли членам королівської сім'ї дають незвичайні прізвиська. Наприклад, між собою принц Вільям і його дружина називають один одного "малюк".

Нагадаємо, що не так давно батько Меган Маркл, яка нещодавно вийшла заміж за принца Гаррі і стала герцогинею Сассекською, дав інтерв'ю американському телеканалу. То, як і про що говорив Томас Маркл розлютило Кенсінгтонський палац, що послужило введенню санкцій з боку королівської сім'ї.

Відео: video.rbc.ua

Хлопчик і дівчинка: з'явилися чутки про вагітність Меган Маркл "Пообіцяй мені": батько Меган Маркл попросив не бити його доньку
Теги: принц Чарльз, прозвище, Меган Маркл
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся