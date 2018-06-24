"Сталевий стрижень": Меган Маркл отримала від принца Чарльза незвичайне прізвисько

Королівська сім'я вважає, що Меган Маркл сильніше духом, ніж її чоловік принц Гаррі

Батько принца Гаррі, Чарльз, син Єлизавети II придумав новоспеченій герцогині Сассекскій Меган Маркл цікаве і незвичайне прізвисько. Королівський спадкоємець називає дружину свого сина вольфрамом. Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на британське видання Daily Mail.

Повідомляється, що прізвисько, яке придумав королівський спадкоємець Меган Маркл дісталося їй у силу жорсткого і сильного характеру, "сталевого стрижня". Саме це стало причиною, чому принц Чарльз порівнює обраницю Гаррі з хімічним металом.

"Це прояв ніжності з його боку. Принц Чарльз захоплюється силою духу Меган і тим, що у неї сталевий стрижень. Це саме те, що потрібно Гаррі, саме такого типу дівчина повинна бути поруч з ним, адже він за своєю природою може бути дуже м'яким", – розповів британському виданню інсайдер.

Близький зв'язок між Меган Маркл і принцом Чарльзом став очевидним, ще коли вона попросила провести її до вівтаря замість свого батька. Нагадаємо, що Томас Маркл на момент весілля дочки не був присутній на церемонії одруження через операцію на серці.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли членам королівської сім'ї дають незвичайні прізвиська. Наприклад, між собою принц Вільям і його дружина називають один одного "малюк".

Нагадаємо, що не так давно батько Меган Маркл, яка нещодавно вийшла заміж за принца Гаррі і стала герцогинею Сассекською, дав інтерв'ю американському телеканалу. То, як і про що говорив Томас Маркл розлютило Кенсінгтонський палац, що послужило введенню санкцій з боку королівської сім'ї.

Відео: video.rbc.ua