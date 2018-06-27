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Принц Вільям прогулявся з переможницею Євробачення 2018

STYLERЗірки        27.06.2018 - 15:33
Скріншот фото (instagram.com/nettabarzi)
Скріншот фото (instagram.com/nettabarzi)

Співачка і принц мило поспілкувалися

Принц Вільям прогулявся по бульварі Ротшильда в Тель-Авіві з переможницею Євробачення 2018 Неттой Барзілай. Фотозвіт прогулянки опублікували в Twitter Кенсінгтонського палацу.

Популярна ізраїльська співачка Нетта Барзілай прогулялася з принцом Вільямом, який прибув в Ізраїль з історичним візитом в рамках туру по країнах Близького Сходу.

"Величезне спасибі жителям Тель-Авіва, які прийшли, щоб привітати герцога Кембриджського і Нетту Барзілай, під час того, як вони насолоджувалися прогулянкою по бульварі Ротшильда", - сказано в повідомленні Кенсінгтонського палацу.

Скріншот поста (twitter.com/KensingtonRoyal)

Переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай також опублікувала фото своєї прогулянки з принцом.

"Було так весело з чарівним принцом Вільямом!" - так підписала фотографії Нетта.

Скріншот фото (instagram.com/nettabarzi)

Для історичної прогулянки співачка вибрала яскравий образ. Вона одягла яскраво-жовту туніку і чорні легінси. А в зачіску додала фіолетовий відтінок і заплела багато кісок.

 

Скріншот фото (instagram.com/nettabarzi)

До речі, Нетта Барзілай розповіла про свою кар'єру до Євробачення.

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2018 Нетта Барзілай розповіла про те, що менеджери на початку її кар'єри вимагали від неї наслідування знаменитій поп-зірці. Про це ізраїльтянка розповіла в інтерв'ю для британського видання Daily Star.

Менеджери Нетти Барзілай вважали, що єдиний шлях до успіху для дівчини з такою пишною фігурою, як у співачки – це наслідування британській поп-зірці Адель.

Що ви не знали про Нетте Барзілай

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Теги: принц Уильям, победительница, Євробачення
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