"Природжена бойова машина": Сталлоне прийшов у захват від Ломаченко

Напередодні дві зірки поснідали разом
Знаменитий голлівудський актор, зірка фільмів про Роккі Бальбоа, Сильвестро Сталлоне захопився українським боксером Василем Ломаченком. Про це американський актор написав на своїй сторінці в Instagram.
Сильвестр Сталлоне назвав чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі "природженою бойовою машиною" і "надприродним боксером за останні півстоліття.
"Пообідав з абсолютно кращим pound-for-pound бійцем у світі на сьогодні! Ви ніколи не повинні пропускати бої українського суперчемпіона Василя Ломаченка, тому що він дійсно самий надприродний боксер за останні півстоліття, справжня природжена бойова машина! Абсолютно дивовижне видовище!", - написав Сталонне в своєму Instagram-акаунті.
Скріншот поста (instagram.com/officialslystallone)
Раніше Ломаченко здивував компанією за сніданком.
"Ланч в компанії Василя Ломаченка та Сильвестра "Rocky" Сталонне", - зазначається на сторінці боксера.
Термінова новина за 7 червня