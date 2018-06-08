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"Природжена бойова машина": Сталлоне прийшов у захват від Ломаченко

STYLERЗірки        08.06.2018 - 16:58
Фото: Василь Ломаченко та Сильвестр Сталлоне (instagram.com/officialslystallone)
Фото: Василь Ломаченко та Сильвестр Сталлоне (instagram.com/officialslystallone)

Напередодні дві зірки поснідали разом

Знаменитий голлівудський актор, зірка фільмів про Роккі Бальбоа, Сильвестро Сталлоне захопився українським боксером Василем Ломаченком. Про це американський актор написав на своїй сторінці в Instagram.

Сильвестр Сталлоне назвав чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі "природженою бойовою машиною" і "надприродним боксером за останні півстоліття.

"Пообідав з абсолютно кращим pound-for-pound бійцем у світі на сьогодні! Ви ніколи не повинні пропускати бої українського суперчемпіона Василя Ломаченка, тому що він дійсно самий надприродний боксер за останні півстоліття, справжня природжена бойова машина! Абсолютно дивовижне видовище!", - написав Сталонне в своєму Instagram-акаунті.

Скріншот поста (instagram.com/officialslystallone)

Раніше Ломаченко здивував компанією за сніданком.

"Ланч в компанії Василя Ломаченка та Сильвестра "Rocky" Сталонне", - зазначається на сторінці боксера.

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Теги: Сильвестр Сталлоне, Василь Ломаченко
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