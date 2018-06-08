"Природжена бойова машина": Сталлоне прийшов у захват від Ломаченко

"Пообідав з абсолютно кращим pound-for-pound бійцем у світі на сьогодні! Ви ніколи не повинні пропускати бої українського суперчемпіона Василя Ломаченка, тому що він дійсно самий надприродний боксер за останні півстоліття, справжня природжена бойова машина! Абсолютно дивовижне видовище!", - написав Сталонне в своєму Instagram-акаунті.

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