Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Привіт, Середньовіччя": в Івано-Франківську мер доручив освятити сцену після концерту українського гурту

STYLERЗірки        15.06.2018 - 15:59
Фото: facebook.comIrenaKarpa
Фото: facebook.comIrenaKarpa

Дует виступав у рамках фестивалю "Порто-Франко"

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив головному архітектору міста Володимиру Гайдару освятити палац Потоцьких після виступу групи "Хамерман знищує віруси". Про це градоначальник написав на своїй сторінці в Facebook.

"Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив. Гайдару освятити місце проведення заходів. Організатори, а це благодійний фонд Шевченка, гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми, звичайно, за проведення заходів, але не таких!" – написав він.

Фото: Виступ групи "Хамерман знищує віруси" (facebook.comIrenaKarpa)

Група "Хамерман знищує віруси" виступав в рамках фестивалю "Порто-Франко". Учасники дуету вийшли на сцену в мінімалістичних костюмах, що прикривають дітородний орган.

"Хамерман знищує віруси" позиціонує себе як треш-шапіто. У своїх піснях дует використовує ненормативну лексику і часто виступають практично оголеними.

Скріншот поста (facebook.com/Руслан Марцінків)

В мережі по-різному уотреагировали на дії мера.

"Потрібно навпроти ратуші встановити 10-метровий покаянний хрест і заборонити всякі ковальські фестивалі.

"Треба було відразу святити ,а що толку тепер? Після оргії кадилом не махають", - пишуть в мережі.

"Тут потрібен екзорцист", - запропонували користувачі.

"Привіт, Середньовіччя", - жартують в коментарях.

"Йшов запальний 1666 рік", - додали в мережі.

До речі, у Полтаві під час концерту Винника фанати знесли ворота стадіону.

Що ви не знали про найяскравішою блондинці з ВІА Гри

Franz Ferdinand вперше виступлять в Києві Червень музичний: кращі концерти місяця
Теги: концерт, выступление, Ивано-Франковск
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся