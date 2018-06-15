"Привіт, Середньовіччя": в Івано-Франківську мер доручив освятити сцену після концерту українського гурту

Дует виступав у рамках фестивалю "Порто-Франко"
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив головному архітектору міста Володимиру Гайдару освятити палац Потоцьких після виступу групи "Хамерман знищує віруси". Про це градоначальник написав на своїй сторінці в Facebook.
"Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив. Гайдару освятити місце проведення заходів. Організатори, а це благодійний фонд Шевченка, гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми, звичайно, за проведення заходів, але не таких!" – написав він.
Фото: Виступ групи "Хамерман знищує віруси" (facebook.comIrenaKarpa)
Група "Хамерман знищує віруси" виступав в рамках фестивалю "Порто-Франко". Учасники дуету вийшли на сцену в мінімалістичних костюмах, що прикривають дітородний орган.
"Хамерман знищує віруси" позиціонує себе як треш-шапіто. У своїх піснях дует використовує ненормативну лексику і часто виступають практично оголеними.
Скріншот поста (facebook.com/Руслан Марцінків)
В мережі по-різному уотреагировали на дії мера.
"Потрібно навпроти ратуші встановити 10-метровий покаянний хрест і заборонити всякі ковальські фестивалі.
"Треба було відразу святити ,а що толку тепер? Після оргії кадилом не махають", - пишуть в мережі.
"Тут потрібен екзорцист", - запропонували користувачі.
"Привіт, Середньовіччя", - жартують в коментарях.
"Йшов запальний 1666 рік", - додали в мережі.
До речі, у Полтаві під час концерту Винника фанати знесли ворота стадіону.
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