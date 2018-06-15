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"Привет, Средневековье": в Ивано-Франковске мэр поручил освятить сцену после концерта украинской группы

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 15:59
Фото: facebook.comIrenaKarpa
Фото: facebook.comIrenaKarpa

Дуэт выступал в рамках фестиваля "Порто-Франко"

Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив поручил главному архитектору города Владимиру Гайдару освятить дворец Потоцких после выступления группы "Хамерман знищує віруси". Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

"После вчерашнего выступления  во дворце Потоцкого поручил В. Гайдару освятить место проведения мероприятий. Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение моральных норм и христианских ценностей! Мы, конечно, за проведение мероприятий, но не таких!" – написал он.

Фото: Выступление группы "Хамерман знищує віруси" (facebook.comIrenaKarpa)

Группа "Хамерман знищує віруси" выступала в рамках фестиваля "Порто-Франко". Участники дуэта вышли на сцену в минималистичных костюмах, прикрывающих детородный орган.

"Хамерман знищує віруси" позиционирует себя как трэш-шапито. В своих песнях дуэт использует ненормативную лексику и часто выступают практически обнаженными.

Скриншот поста (facebook.com/Руслан Марцінків)

В сети по-разном уотреагировали на действия мэра.

"Нужно напротив ратуши установить 10-метровый покаянный крест и запретить всякие ковальские фестивали.

"Нужно было сразу святить ,а что толку теперь? После оргии кадилом не машут", - пишут в сети.

"Тут нужен экзорцист", - предложили пользователи.

"Привет, Средневековье", - шутят в комментариях.

"Шел зажигательный 1666 год", - добавили в сети.

Кстати, в Полтаве во время концерта Винника фанаты снесли ворота стадиона.

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Теги: концерт, выступление, Ивано-Франковск
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