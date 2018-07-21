"Отже, Признавайтесь, хто більше притягує": солістка з "Неангелів" показала інтригуюче фото з невідомим хлопцем

Фото: Віктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка позує на морському знімку в купальнику, а на задньому плані фото зображений чоловік, копіює позу артистки

Прекрасна Віка з українського дуету "НеАнгели" порадувала шанувальників сонячним фото з моря. Однак знаменита акторка порадувала своїх передплатників не тільки літнім морським краєвидом, але і своєю красивою фігурою в модному купальнику. Крім того, їй вдалося розвеселити фанів тим, що на опублікованому в Instagram-сторінці фото зірки за її спиною "позував" якийсь невідомий хлопець, в точно такій же позі, що і сама співачка.

Фото: Віка і невідомий хлопець (instagram.com/vikanablack)

Фото, яке запостила зірка, було романтично підписано: "Больє-сюр-Мер, в перекладі з французької говорить "гарне місце біля моря. І ще французи говорять, що поселення має особливу притягальну силу".

А потім не без гумору Віка звернулася із забавним питанням до передплатників: "А тепер признавайтесь, хто на цьому кадрі більше притягує і затримує на собі погляд? Я? Або той хлопець, який позує ззаду".

Фани захоплено відзначили привабливість обох яскравих учасників фото. А ще, одна з передплатниць попросила "роздобути" такого ж красеня собі в чоловіки.

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Ну і звичайно ж шанувальники захоплювалися красивим морським пейзажем.

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

До речі, Віка вже не в перший раз радує користувачів соцмережі фотографіями в купальнику. Нещодавно вона опубликовала відверте фото у купальнику в басейні.

Рекомендуємо до перегляду: