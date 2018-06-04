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Продовження "Роккі"? Ломаченко здивував компанією за сніданком (відео)

STYLERЗірки        04.06.2018 - 15:04
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Українець провів час з відомим голлівудським актором

Відомий український боксер, чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко зустрівся за сніданком зі знаменитим голлівудський актором, зіркою фільмів про Роккі Бальбоа, Сільвестром Сталлоне. На своїй сторінці у соцмережі Facebook спортсмен опублікував спільне відео з актором.

"Ланч в компанії Василя Ломаченка та Сильвестра "Rocky" Сталонне", - зазначається на сторінці боксера.

 

Ланч в компанії Василя Ломаченка та Сильвестра "Rocky" Сталонне

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Теги: бокс, Сильвестр Сталлоне, Василь Ломаченко
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