Продовження "Роккі"? Ломаченко здивував компанією за сніданком (відео)

Українець провів час з відомим голлівудським актором

Відомий український боксер, чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко зустрівся за сніданком зі знаменитим голлівудський актором, зіркою фільмів про Роккі Бальбоа, Сільвестром Сталлоне. На своїй сторінці у соцмережі Facebook спортсмен опублікував спільне відео з актором.

"Ланч в компанії Василя Ломаченка та Сильвестра "Rocky" Сталонне", - зазначається на сторінці боксера.