"Прорвати "залізну завісу": Макс Барських вперше потрапив на сторінки американського Forbes

У престижному виданні назвали артиста музичним послом України

Американський Forbes вперше написав про українського виконавця Макса Барських під час його гастролей у США. Оглядач престижного журналу поговорив з артистом після його виступу в знаменитому клубі Лос-Анджелеса DNA Lounge.

У статті оглядач називає українця одним із найпалкіших виконавців на сучасній поп-сцені. Журналіст описує музику Барських як поп-мейнстрім, який Україна може впевнено експортувати далеко за свої межі і домогтися музичної експансії на західні ринки.

Відео: Макс Барських — USA/Canada Tour [Backstage] (Youtube-канал Max Barskih)

Макса Барських оглядач називає дипломатом від музики, яка здатна прорвати "залізну завісу", який стоїть між музикантами східної Європи і світом.

У 2018 році співак розпочав велике світове турне, яке включає кілька виступів в США, Канаді і Великобританії, нагадує журналіст.

В інтерв'ю Forbes Макс Барських зізнався, що не бачить великої різниці між виступами перед публікою в Україні, Росії і США.

"З дитинства я слухав американську музику. В кінці 1990-х років всі сходили з розуму через Backstreet Boys, Брітні Спірс, N'Sync і Мадонну. Пізніше я слухав музику 1960-х, джаз, рок-н-рол. Я отримав натхнення від західної культури, потім додав щось особисте і створив нову музику в моїй голові. Я щасливий, що глядачі насолоджуються цим", - сказав артист.

Фото: Макс Барських (Каріна Дмитрієва/прес-служба)

Також він згадав, що брав участь у прослуховуваннях, щоб представляти Україну на Євробаченні 2012 року, але не пройшов відбір.

"Чесно кажучи, у минулому це здавалося більш цікавим. Сьогодні, в епоху Інтернету, коли існує так багато різних жанрів і виконавців, Євробачення - це всього лише одноденний телевізійний конкурс. Отже, на даний момент я думаю тільки про те, щоб займатися продюсуванням своїх наступних синглів для шанувальників і нових глядачів", - зізнався Макс Барських.

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Раніше Макс Барських влаштував еротичне шоу зі співробітницею поліції.