"Прорвать "железный занавес": Макс Барских впервые попал на страницы американского Forbes

В престижном издании назвали артиста музыкальным послом Украины

Американский Forbes впервые написал об украинском исполнителе Максе Барских во время его гастролей в США. Обозреватель престижного журнала поговорил с артистом после его выступления в знаменитом клубе Лос-Анджелеса DNA Lounge.

В статье обозреватель называет украинца одним из самых горячих исполнителей на современной поп-сцене. Журналист описывает музыку Барских как поп-мейнстрим, который Украина может уверенно экспортировать далеко за свои пределы и добиться музыкальной экспансии на западные рынки.

Видео: Макс Барских — USA/Canada Tour [Backstage] (Youtube-канал Max Barskih)

Макса Барских обозреватель называет дипломатом от музыки, который способен прорвать "железный занавес", который стоит между музыкантами восточной Европы и остальным миром.

В 2018 году певец начал большое мировое турне, которое включает несколько выступлений в США, Канаде и Великобритании, напоминает журналист.

В интервью Forbes Макс Барских признался, что не видит кардинальной разницы между высмтуплениями перед публикой в Украине, России и США.

"С детства я слушал американскую музыку. В конце 1990-х годов все сходили сума по Backstreet Boys, Бритни Спирс, N'Sync и Мадонне. Позже я слушал музыку 1960-х, джаз, рок-н-ролл. Я получил вдохновение от западной культуры, затем добавил что-то личное и создал новую музыку в моей голове. Я счастлив, что зрители наслаждаются этим", - сказал артист.

Фото: Макс Барских (Карина Дмитриева/пресс-служба)

Также он упомянул, что участвовал в прослушиваниях, чтобы представлять Украину на Евровидении в 2012 году, но не прошел отбор.

"Честно говоря, в прошлом это казалось более интересным. Сегодня, в эпоху Интернета, когда существует так много разных жанров и исполнителей, Евровидение - это всего лишь однодневный телевизионный конкурс. Итак, на данный момент я думаю только о том, чтобы заниматься продюсированием своих следующих синглов для поклонников и новых зрителей", - признался Макс Барских.

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