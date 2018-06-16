"Займемся любовью?": Макс Барских устроил эротическое шоу с сотрудницей полиции (видео)

Украинский артист спас концерт, станцевав эротический танец для полицейской

Популярный украинский певец Макс Барских "превратил дождь в океан любви". Артист после отказа аппаратуры во время сильного ливня вывел на сцену сотрудницу полиции и под песню "Займемся любовью" станцевал эротический танец. Видео соответствующего характера опубликовано в сообществе Max Barskih в Facebook.

В рамках тура "Туманы" на Западной Украине состоялись два феерических концерта Макса Барских. Ливневые дожди и град вывели из строя на короткое время аппаратуру и превратили концерт в иммерсивное шоу, где зрители стали участниками программы.

Во время исполнения песни "Займемся любовью" Макс Барских смело пригласил к себе сотрудницу полиции, которая с коллегами обеспечивала порядок у сцены. Артист посадил растерявшуюся девушку на стул и буквально взобрался на нее. Артист станцевал импровизированный эротический танец. Некоторое время сотрудница полиции смущалась, однако позже решилась взяться за бедра Барских.

По окончании концерта артист нашел девушку, которая стала участницей его шоу и вручил ей красные розы. Также заранее извинился перед ее начальством, взяв любую вину на себя.

Видео: (facebook.com/MaxBarskihOfficialPage)

Концерты певца прошли 12 и 13 июня в Черновцах и Ужгороде в рамках тура "Туманы".

Напомним, что за полчаса до концерта в Черновцах по городу прошел сильный град, что привело к задержке концерта на полтора часа, а в Ужгороде на летней площадке "Амфитеатра" прямо во время выступления на зрителей хлынул ливень, который залил сцену.