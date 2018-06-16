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"Займемося коханням?": Макс Барських влаштував еротичне шоу зі співробітницею поліції (відео)

STYLERЗірки        16.06.2018 - 15:17
Фото: (instagram.com/max_barskih)
Фото: (instagram.com/max_barskih)

Український артист врятував концерт, станцювавши еротичний танець для поліцейської

Популярний український співак Макс Барських "перетворив дощ в океан любові". Артист після відмови апаратури під час сильної зливи вивів на сцену співробітницю поліції і під пісню "Займемося любов'ю" станцював еротичний танець. Відео відповідного характеру опубликовано в співтоваристві Max Barskih в Facebook.

В рамках туру "Тумани" на Західній Україні відбулися два феєричних концерти Макса Барських. Зливові дощі та град вивели з ладу на короткий час апаратуру і перетворили концерт в імерсійне шоу, де глядачі стали учасниками програми.

Під час виконання пісні "Займемося любов'ю" Макс Барських сміливо запросив до себе співробітницю поліції, яка з колегами забезпечувала порядок біля сцени. Артист посадив дівчину, яка розгубилася на стілець і буквально піднявся на неї. Артист станцював імпровізований еротичний танець. Деякий час працівниця поліції ніяковіла, однак пізніше наважилася взятися за стегна Барських.

По закінченні концерту артист знайшов дівчину, яка стала учасницею його шоу і вручив їй червоні троянди. Також заздалегідь вибачився перед начальством, узявши будь-яку провину на себе.

Відео: (facebook.com/MaxBarskihOfficialPage)

Концерти співака пройшли 12 і 13 червня у Чернівцях та Ужгороді у рамках туру "Тумани".

Нагадаємо, що за півгодини до концерту в Чернівцях по місту пройшов сильний град, що призвело до затримки концерту на півтори години, а в Ужгороді на літньому майданчику "Амфітеатру" прямо під час виступу на глядачів хлинула злива, яка залила сцену.

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Теги: концерт, ливень, полицейская, Макс Барських
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