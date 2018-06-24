"Просто бомба": Дорофєєва підкорила фанатів струнким тілом (фото)

Знімок вже встиг підкорити мережу

Відома українська співачка й солістка група "Время и Стекло" Надя Дорофєєва показала підписникам струнке тіло під час відпочинку на пляжі. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Слід уточнити, що на ньому співачка позує у відвертому купальнику, демонструючи струнке тіло. Це привело в захват шанувальників виконавиці.

Фото: Дорофєєва на пляжі (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Тримайте мене, це дуже красиво. Просто бомба", - сказала користувач Софія Залалиева.

"Два тату на ніжках? Блін, що там написано? Так цікаво", - підкреслив юзер Настя Голинберг.

"Я дуже багато думаю, захоплююся тобою. Ти просто неймовірна. Величезне спасибі, ти змусила мене цінувати оточуючих мене людей", - уточнила користувач Марія Занадворова.

Більш того, користувачі мережі зуміли "розсекретити" місце відпочинку співачки, хоча сама Дорофєєва цього не уточнювала. Так, співачка відпочивала в одному з прибережних готелів у курортній Коктебелі.

Менш ніж за добу знімок набрав понад 110 тисяч лайків і кілька сотень коментарів.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, відома українська співачка і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва засвітила перед підписниками нове тату на руці. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Дорофєєву просять показати нове татуювання, зроблене на правій руці. Звернемо увагу, що запис була опублікована в "Stories" Інстаграму, у зв'язку з чим користувачі мережі не мають можливості прокоментувати випадок.

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