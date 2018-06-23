Солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева засветила новое тату (фото)

Новое тату Дорофеева сделала на руке

Известная украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева засветила перед подписчиками новое тату на руке. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Дорофееву просят показать новое тату, сделанное на правой руке. Обратим внимание, что запись была опубликована в "Stories" Инстаграма, в связи с чем пользователи сети не имеют возможности прокомментировать случай.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Также не наблюдается фотографий с новой татуировкой и в истории певицы, хотя на опубликованных кадрах можно заметить, что тату сделано в виде оливковой ветви. Сама Дорофеева отказалась комментировать ситуацию.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, известная украинская певица Надя Дорофеева разозлила пользователей сети новым "голым" фото. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instaram.

"Сегодня был безумный, сложный и очень счастливый день – спасибо", - сказала она.

Следует уточнить, что пользователей сети разозлил купальник исполнительницы, из-за которого Дорофеева показалась "голой".

"Господи. Еду в маршрутке, открываю инстаграм, а тут предо мной какая-то голая баба. Я аж перепугался, что водитель увидит", - сказал пользователь Илья Абубакиров.

"Офигеть. Я подумала, что она голая. А потом – нет, оказалось что в купальнике", - сказал юзер Марина Зенченко.

Как сообщалось ранее, украинская поп-исполнительница Надя Дорофеева удивила своих поклонников очередной стильной новинкой. Так, певица опубликовала на своей instagram-страничке фото, где она позирует в белоснежном топе и шортах интересного фасона. Смотрится этот элемент гардероба так, словно Дорофеева забыла вывернуть их на лицевую сторону. Однако именно так и было задумано.

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