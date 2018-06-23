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Солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва засвітила нове тату (фото)

STYLERЗірки        23.06.2018 - 13:01
Фото: Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)
Фото: Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)

Нове тату Дорофєєва зробила на руці

Відома українська співачка й солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва засвітила перед підписниками нове тату на руці. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Дорофєєву просять показати нове татуювання, зроблене на правій руці. Звернемо увагу, що запис була опублікована в "Stories" Інстаграму, у зв'язку з чим користувачі мережі не мають можливості прокоментувати інцидент.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Також не спостерігається фотографій з новим татуюванням й в історії співачки, хоча на опублікованих кадрах можна помітити, що тату зроблене у вигляді оливкової гілки. Сама Дорофєєва відмовилася коментувати ситуацію.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, відома українська співачка Надя Дорофєєва розлютила користувачів мережі новим "голим" фото. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instaram.

"Сьогодні був божевільний, складний і дуже щасливий день – спасибі", - сказала вона.

Слід уточнити, що користувачів мережі розлютив купальник виконавиці, через яке Дорофєєва здалася "голою".

"Господи. Їду в маршрутці, відкриваю instagram, а тут переді мною якась гола баба. Я аж перелякався, що водій побачить", - сказав користувач Ілля Абубакиров.

"Очманіти. Я подумала, що вона гола. А потім – ні, виявилося що в купальнику", - сказав юзер Марина Зенченко.

Як повідомлялося раніше, українська поп-виконавиця Надя Дорофєєва здивувала своїх шанувальників черговою стильною новинкою. Так, співачка опублікувала на своїй instagram-сторінці фото, де вона позує в білосніжному топі і шортах цікавого фасону. Виглядає цей елемент гардеробу так, немов Дорофєєва забула вивернути їх на лицьову сторону. Однак саме так і було задумано.

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Теги: Надя Дорофеева, Время и стекло, співачка
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