"Просто шикарна жінка": Оля Полякова похвалилася новою зачіскою в ретро-стилі

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова так і не змогла визначитися: зробити акцент на новій зачісці або нової спідниці

Суперблондинка української естради Оля Полякова знову блиснула своїми розкішними жіночними формами. Так, на своїй instagram-сторінці 34-річна співачка опублікувала колаж відразу з трьох знімків, на яких вона ефектно позує в облягаючій сірій майці і спідниці, декорованою величезними бантами.

При цьому Полякова з'явилася в кадрі з новою стильною зачіскою в ретро-стилі – великі хвилі з гладкого волосся.

Свій образ "загадкової діви" Полякова доповнила зручними кросівками і чорними сонячними окулярами. Зазначимо, що вибраний наряд досить вдало підкреслює буквально ідеальну фігуру української співачки, якій, до речі, приписують "найдовші ноги" української естради.

"Чи то зачіска нова, чи то спідниця", - підписала знімок Полякова, так і не зважившись, на чому ж зробити головний акцент свого нового поста.

Стильна Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова похвалилася новою зачіскою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Підписники Суперблондинки прийшли у захват від її нових сексі-фото. Чимало в черговий раз похвалили співачку, яка виховує двох дочок, за відмінну форму.

"Чи то просто шикарна жінка", - пише kudueva_04.

"Чи то кросівки", - посміхається hasimaki189.

"Зірка зі всіх сторін", - зазначає lorik_she.

"Просто немає кокошника, а так агонь", - посміхається akimychustim.

"Оля, ти просто красуня і супер клас", - захоплюється darianakuchmezova.

"Ти, як завжди, як з обкладинки журналу", - пише dianka54123.

Скріншот коментарів instagram.com/polyakovamusic

Фігуриста Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Полякова вразила своїх фанів, опублікувавши унікальний архівний портрет. Тоді шанувальники співачки підкреслили, що в дитинстві вона була схожа на героїню культового серіалу 90-х "Твін Пікс" Лору Палмер.

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