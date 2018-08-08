Протест проти Оксани Марченко: хто не хоче бачити ведучу на шоу Танці з зірками

Фото: Оксана Марченко (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко та інші ведучі приєдналися до протесту

Журналісти ТСН влаштували протест проти ймовірної участі телеведучої і дружини політика Віктора Медведчука Оксани Марченко у шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".

Кореспондент ТСН Іван Гребенюк опублікував в соцмережі Facebook відкриту заяву співробітників телевізійної служби новин, в якій редакція висловлює незгоду з можливою появою Оксани Марченко в проекті.

До протесту приєдналися багато журналістів і редакторів. Зокрема, публікацію із заявою опублікували телеведучі Соломія Вітвіцька ( "ТСН. Особливе"), Марічка Падалко (ТСН) і кореспондент Алла Хоцянівська. Вони опублікували копію заяви на своїх сторінках в Facebook.

"Я долучаю свій підпис дистанційно, перебуваючи у відрядженні, до нашої спільної заяви. І вважаю цю ситуацію з проектом просто огидною", - зазначила Марічка Падалко.

"Ми, журналісти Телевізійної служби новин, дізналися про те, що в найближчому сезоні шоу "Танці з зірками" на "1+1" може взяти участь Оксана Марченко. Ми не поділяємо це рішення керівництва каналу і засуджуємо появу в телевізійному ефірі особи, яку пов'язують близькі стосунки з президентом Російської Федерації Путіним.

Чоловік Марченко - Віктор Медведчук, неодноразово робив проросійські заяви, зокрема, нібито про те, що в Україні йде не зовнішня агресія, а громадянська війна. Подружжя жодного разу за роки війни не засудило російську агресію на Донбасі і анексію Криму.

Навіть той факт, що шоу є розважальним, не виправдовує появи дружини Медведчука Оксани Марченко в ефірі нашого телеканалу.

ТСН як невід'ємна складова "1+1", завжди чітко і послідовно стояла на позиціях територіальної цілісності, незалежності та збереження суверенітету України. Для нас - це не чужа війна. А патріотизм - не просто слова. Репутація ТСН - це репутація кожного з нас.

Як колектив ТСН, ми не можемо вплинути на інший проект каналу, але залишаємо за собою право публічно висловлювати свою позицію щодо цієї ситуації і хочемо запевнити, що рішення каналу "1+1" не позначиться на редакційній політиці Телевізійної служби новин", - сказано в заяві журналістів.

Фото: Підписи (facebook.com/ivangrebenyuk)

Скріншот поста (facebook.com/marichka.padalko)

Скріншот поста (facebook.com/solomiya.vitvitska)

Скріншот поста (facebook.com/alla.khotsianivska)

Прем'єра нового сезону шоу відбудеться 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".

Раніше повідомлялося, що генеральний директор "1 + 1" відреагував на скандал.

Нагадаємо, Леся Никитюк прийняла виклик і передала естафету відразу двом зіркам. Вона кинула виклик ведучому бекстейдж минулого сезону проекту Артему Гагаріну і телеведучій Оксані Марченко.

Не словом, а ділом, або нардепи пускають в хід кулаки (відео: STYLER.rbc.ua)