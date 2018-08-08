Протест против Оксаны Марченко: кто не хочет видеть ведущую на шоу Танці з зірками

Фото: Оксана Марченко (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Соломия Витвицкая, Маричка Падалко и другие ведущие присоединились к протесту

Журналисты ТСН устроили протест против вероятного участия телеведущей и жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко в шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1".

Кореспондент ТСН Иван Гребенюк опубликовал в соцсети Facebook открытое заявление сотрудников телевизионной службы новостей, в котором редакция выражает несогласие с возможным появлением Оксаны Марченко в проекте.

К протесту присоединились многие журналисты и редакторы. В частности, публикацию с заявлением опубликовали телеведущие Соломия Витвицкая ("ТСН. Особливе"), Маричка Падалко (ТСН) и корреспондент Алла Хоцянивская. Они опубликовали копию заявления на своих страницах в Facebook.

"Я приобщаю свою подпись дистанционно, находясь в командировке, к нашей общей заявления. И считаю эту ситуацию с проектом просто отвратительной", - отметила Маричка Падалко.

"Мы, журналисты Телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1 + 1" может принять участие Оксана Марченко. Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным.

Муж Марченко - Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине идет не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма.

Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала.

ТСН как неотъемлемая составляющая "1 + 1", всегда четко и последовательно стояла на позициях территориальной целостности, независимости и сохранения суверенитета Украины. Для нас - это не чужая война. А патриотизм - не просто слова. Репутация ТСН - это репутация каждого из нас.

Как коллектив ТСН, мы не можем повлиять на другой проект канала, но оставляем за собой право публично выражать свою позицию по этой ситуации и хотим заверить, что решение канала "1 + 1" не скажется на редакционной политике Телевизионной службы новостей", - сказано в заявлении журналистов.

Фото: Подписи (facebook.com/ivangrebenyuk)

Скриншот поста (facebook.com/marichka.padalko)

Скриншот поста (facebook.com/solomiya.vitvitska)

Скриншот поста (facebook.com/alla.khotsianivska)

Премьера нового сезона шоу состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

Ранее сообщалось, что генеральный директор "1+1" отреагировал на скандал.

Напомним, Леся Никитюк приняла вызов и передала эстафету сразу двум звездам. Она бросила вызов ведущему бекстейджа прошлого сезона проекта Артему Гагарину и телеведущей Оксане Марченко.

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