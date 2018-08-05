"Процес став занадто отруйним": адвокат Анджеліни Джолі відмовився вести розлучення з Піттом

Фото: (instagram.com/angelinajolieofficial)

Адвокат в шоковому стані від "обміну люб'язностями" колишньої зіркової пари

Літом 2016-го року голлівудські актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт з гучним скандалом подали на розлучення. Судові тяжби між колишнім подружжям тривають вже майже два роки, але страждають від цього не тільки домочадці, а й сторонні люди. Адвокат, який захищав бік Анджеліни Джолі відмовився від ведення шлюборозлучного процесу через виснажливу роботу. Про це повідомляє видання TMZ.

50-річна Лаура Вассер, яка представляла інтереси Анджеліни Джолі, заявила, що збирається відмовитися від роботи. Відомий адвокат вела справу з самого його початку, знала всі таємниці зірок і сімейні питання. Вассер, як юрист, що спеціалізується на розлученнях з 1994 року, вона успішно виграла справи Джонні Деппа, Брітні Спірс, Хайді Клум і інших голлівудських зірок. Однак навіть їй не під силу витримати напруження пристрастей, що вирують між Джолі і Піттом.

Вассер зарекомендувала себе як адвокат, який будь-яким шляхом домовитися про мирне вирішення конфлікту, проте через характер Джолі ця мета стає недосяжною мрією. Як ми повідомляли раніше, Джолі хоче повної і одноосібної опіки над дітьми. Адвокат також повідомив, що актриса жадає крові і хоче знищити Бреда як батька, зруйнувавши будь-які відносини між ним і дітьми.

"Процес став отруйним як у словах, так і вчинках сторін", — стверджує адвокат.

Чоловік Джолі не планує здаватися у "війні" за дітей. Він також претендує на одноосібну опіку над дітьми. Незважаючи на гучні заяви, Пітт готовий піти на компроміс виключно заради дітей. Поки ж колишні кохані продовжують обмінюватися люб'язностями" в пресі і на судових засіданнях. Пітт звинувачує Джолі в анорексії, біполярному розладі і мазохізмі. Джолі у відповідь стверджує, що батько її дітей алкоголік і садист.

Нагадаємо, що другий чоловік Анджеліни Джолі розповів, чому вони розлучилися насправді.

Раніше ми розповідали, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт скандалять через майно.

Відео: (video.rbc.ua)