Прямо під час концерту: у Києві обікрали відомого музиканта

ХЗВ (фото: facebook.com/HZVBAND)

Особисті речі фронтмена ХЗВ зникли з гримерки

Учасник відомої української групи "Хамерман Знищує Віруси" Володимир Пахолюк став жертвою пограбування. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За словами музиканта, його особисті речі музиканта зникли з гримерки, поки група виступала на фестивалі Atlas Weekend 3 липня.

"Після закінчення концерту я пообіцяв фанатикам через хвилину вийти на автограф - і селфі-сесію, але не вийшов: хтось порушив заповідь "Не вкради", причому, зробив це в нашій гримерці. Вкрали сумку, в якій, окрім ноутбука, телефону і паспорта було багато дорогих речей, наприклад, годинник і обручка", - зазначив Володимир.

Володимир Пахолюк (фото: facebook.com/HZVBAND)

Музикант розповів, що куратор арт-сцени Андрій, посилаючись на зайнятість, попросив повернутися до питання компенсації після закінчення фестивалю.

"Я звичайно погодився. Андрій пообіцяв, що фестиваль пред'явить претензії до охорони, після чого перестав брати трубку. Привіт, Андрій! Потім прес-служба Atlas Weekend видала мені телефон Андрія Лімпа, який повідомив, що це була територія, що не охороняється, що ми повинні були самі все бачити. На питання, чому мене не попередили про те, що гримерки не охороняються, Лімп відповів, що під час фестивалів так буває - забігалися і забули попередити. Чи я неправильно передаю суть нашої розмови, Андрій?" - додав Пахолюк.

Скріншот поста (facebook.com/pahalukva)

"У зв'язку з подією я, по-перше, хочу попередити артистів, які виступатимуть на Atlas Weekend 2019: будьте пильні - на "Атласі" крадуть прямо з гримерок. По-друге, хочу запитати у керівництва фестивалю: чи охоронялися гримерки арт-сцени чи ні. Якщо ні, то чому, і чому мене про це не попередили. За чверть вікову кар'єру я вперше стикаюся з гримерками, що не охороняються. По-третє, хочу попросити громадськість та професійних учасників музичного ринку (артистів, журналістів, організаторів фестивалів, промоутерів і юристів) приєднатися до дискусії. Може, я неправий, і мені треба було вийти на сцену з телефоном, ноутбуком і паспортом?" - підсумував музикант.

Раніше Styler писав про те, що в Івано-Франківську мер доручив освятити сцену після концерту ХЗВ.

Відео: РБК-Україна