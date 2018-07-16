Прямо во время концерта: в Киеве обворовали известного музыканта

ХЗВ (фото: facebook.com/HZVBAND)

Личные вещи фронтмена ХЗВ исчезли из гримерки

Участник известной украинской группы "Хамерман Знищує Віруси" Владимир Пахолюк стал жертвой ограбления. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

По словам музыканта, его личные вещи музыканта исчезли из гримерки, пока группа выступала на фестивале Atlas Weekend 3 июля.

"После окончания концерта я пообещал фанатикам через минуту выйти на автограф- и селфи-сессию, но не вышел: кто-то нарушил заповедь “Не укради”, причем, сделал это прямо в нашей гримерке. Украли сумку, в которой кроме ноутбука, телефона и паспорта было много дорогих вещей, например, часы и обручальное кольцо", - отметил Владимир.

Владимир Пахолюк (фото: facebook.com/HZVBAND)

Музыкант рассказал, что куратор арт-сцены Андрей, ссылаясь на занятость, попросил вернуться к вопросу компенсации после окончания фестиваля.

"Я естественно согласился. Андрей пообещал, что фестиваль предъявит претензии к охране, после чего перестал брать трубку. Привет, Андрей! Потом пресс-служба Atlas Weekend выдала мне телефон Андрея Лимпа, который сообщил, что это была неохраняемая территория, что мы же должны были сами все видеть. На вопрос, почему меня не предупредили о том, что гримерки не охраняются, Лимп ответил, что во время фестивалей так бывает - забегались и забыли предупредить. Или я неправильно передаю суть нашего разговора, Андрей?" - добавил Пахолюк.

Скриншот поста (facebook.com/pahalukva)

"В связи с произошедшим я, во-первых, хочу предупредить артистов, которые будут выступать на Atlas Weekend 2019: будьте бдительны - на "Атласе" воруют прямо из гримерок. Во-вторых, хочу спросить у руководства фестиваля: охранялись ли гримерки арт-сцены или нет. Если нет, то почему, и почему меня об этом не предупредили. За четверть вековую карьеру я впервые сталкиваюсь с неохраняемыми гримерками. В-третьих, хочу попросить общественность и профессиональных участников музыкального рынка (артистов, журналистов, организаторов фестивалей, промоутеров и юристов) присоединиться к дискуссии. Может, я неправ, и мне нужно было выйти на сцену с телефоном, ноутбуком и паспортом?" - подытожил музыкант.

Ранее Styler писал о том, что в Ивано-Франковске мэр поручил освятить сцену после концерта ХЗВ.

Видео: РБК-Украина