"Рагулі": Леся Нікітюк показала, як вболівала під час фіналу Чемпіонату Світу 2018

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк спробувала себе в ролі футбольного коментатора

Ведуча популярного шоу "Хто зверху?" на Новому Каналі Леся Нікітюк вирішила не проходити повз футбольної тематики. Як відомо, у неділю, 17 червня, відбувся фінал Чемпіонату Світу з футболу. За першість боролися збірні Франції та Хорватії. Кращими стали саме французи.

Леся Нікітюк не пропустила фінал спортивної події. І розповіла своїм підписникам в мережі instagram, як і за кого вболівала. При цьому для "спортивного" поста Нікітюк вирішила сфотографуватися з келихом пива.

Вийшов такий собі "пивний" образ: жовтий топ з написом, облягаючі блакитні джинси, стильна поясна сумка і маса прикрас.

Також Нікітюк зізналася, що футбол дивилася в шинку.

"Найпопулярніші фрази з чоловічих вуст під час перегляду Матчу, прямий репортаж # ladyле прямо з кабака", - жартівливо почала свій пост українська телеведуча.

Леся Нікітюк приєдналася до перегляду ЧС 2018 (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Далі Нікітюк привела в приклад популярні фрази чоловіків під час перегляду матчу:

"Рагулі, дубина ти манджуковська, інваліди, понабирали по оголошенню, за що вам гроші платять, Ой-йой-ой-йой-йой, калічі, коментатор шо ти ниєш. Ну і "КРАСАВА", коли гравець улюбленої команди забиває гол", - підсумувала свій пост телеведуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При цьому, судячи з коротких відео, які Нікітюк опублікувала в розділі "історії", телеведуча вболівала за хорватів.

"Я хочу офіційно заявити, що сьогодні виграє Хорватія з рахунком 6:3... Коротше, виграє Хорватія, а рахунок я вам скажу через 90 хвилин", - жартівливо прокоментувала початок гри Нікітюк.

Підписники телеведучої також поспішили і зі свого боку прокоментувати гру французів і хорватів.

"Хорвати молодці, були гідні перемоги", - зазначає tanya_yushko.

"За Хорватію", - погоджується k_mykhailencko.

"Ще кажуть кривоногі", - сміється ttl_88.

"Ще забула: "ну хто так грає?" Теж часто можна почути", - доповнює snezhana_karikova.

"Хорвати і так молодці, що дійшли до фіналу. Для них це вже велике досягнення і прорив. Тим більше, що Хорватія виграла всі матчі з пенальті, а Франція - ні. Результат був очевидний з самого початку, враховуючи, що Франція одна зі списку фаворитів на всіх чемпіонатах. Але тим не менше гра була гідна з боку обох команд", - коментує inna_andrienko93.

"Футбольний коментатор" Леся Нікітюк (скріншот instagram.com/lesia_nikituk)

"Дісталося" й образу Лесі. Зазначимо, що не всім сподобалося її фото з пивом.

"Знову пропаганда наркотиків( Етиловий спирт - сильна наркотична речовина, що викликає звикання", - пише alexinst81.

"Красуня! Навіть з пивом", - пише viktoriya_xonenko.

Скріншот коментарів instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше STYLER писав, що на відпочинок телеведуча Леся Нікітюк вирушила в Батумі, Грузія. Ведуча буквально засипала своїх підписників фотографіями з відпочинку. І все ж найбільше Нікітюк захопила фанів у грузинському національному вбранні.

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