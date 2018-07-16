"Рагули": Леся Никитюк показала, как болела во время финала Чемпионата Мира 2018

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк попробовала себя в роли футбольного комментатора

Ведущая популярного шоу "Хто зверху?" на Новом Канале Леся Никитюк решила не проходить мимо футбольной тематики. Как известно, в воскресенье, 17 июня, состоялся финал Чемпионата Мира по футболу. За первенство боролись сборные Франции и Хорватии. Лучшими стали именно французы.

Леся Никитюк не пропустила финал спортивного события. И рассказала своим подписчикам в сети instagram, как и за кого болела. При этом для "спортивного" поста Никитюк решила сфотографироваться с бокалом пива.

Получился такой себе "пивной" образ: желтый топ с надписью, облегающие голубые джинсы, стильная поясная сумка и масса украшений.

Также Никитюк призналась, что футбол смотрела в кабаке.

"Самые популярные фразы из мужских уст во время просмотра Матча, прямой репортаж # ladyле прямо с кабака", - шутливо начала свой пост украинская телеведущая.

Леся Никитюк присоединилась к просмотру ЧМ 2018 (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Далее Никитюк привела в пример популярные фразы мужчин во время просмотра матча:

"Рагули, дубина ты манджуковская, инвалиды, понабирали по объявлению, за что вам деньги платят, Ой-йой-ой-йой-йой, каличи, комментатор шо ты ноешь. Ну и "КРАСАВА", когда игрок любимой команды забивает гол", - подытожила свой пост телеведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При этом, судя по коротким видео, которые Никитюк опубликовала в разделе "истории", телеведущая болела за хорватов.

"И я хочу официально заявить, что сегодня выиграет Хорватия со счетом 6:3… Короче, выиграет Хорватия, а счет я вам скажу через 90 минут", - шутливо прокомментировала начало игры Никитюк.

Подписчики телеведущей также поспешили и со своей стороны прокомментировать игру французов и хорватов.

"Хорваты молодцы, были достойны победы", - отмечает tanya_yushko.

"За Хорватію", - соглашается k_mykhailencko.

"Еще говорят кривоногие", - смеется ttl_88.

"Еще забыла: "ну кто так играааает?" Тоже часто можно услышать", - дополняет snezhana_karikova.

"Хорваты и так молодцы, что дошли до финала. Для них это уже большое достижение и прорыв. Тем более, что Хорватия выигрывала все матчи по пенальти, а Франция - нет. Результат был очевиден изначально, учитывая, что Франция одна из списка фаворитов на всех чемпионатах. Но тем не менее игра была достойная со стороны обеих команд", - комментирует inna_andrienko93.

"Футбольный комментатор" Леся Никитюк (скриншот instagram.com/lesia_nikituk)

"Досталось" также и образу Леси. Отметим, что не всем понравилось ее фото с пивом.

"Опять пропаганда наркотиков( Этиловый спирт - сильное наркотическое вещество, вызывающее привыкание", - пишет alexinst81.

"Красотка! Даже с пивом", - пишет viktoriya_xonenko.

Скриншот комментариев instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее STYLER писал, что на отдых телеведущая Леся Никитюк отправилась в Батуми, Грузия. Ведущая буквально засыпала своих подписчиков фотографиями с отдыха. И все же больше всего Никитюк восхитила фанов в грузинском национальном наряде.

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