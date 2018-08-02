"Рани перестали гоїтися": російська зірка 90-х потрапив до лікарні з серйозним захворюванням (відео)

Фото: flickr.com moscow-live

Артист розповів фанам про стан свого здоров'я

Відомий російський співак, соліст групи "Руки Верх!" Сергій Жуков потрапив у лікарню. Артист записав відеозвернення, де розповів про стан свого здоров'я.

Скріншот поста (instagram.com/sezhukov)

"Хотів би особисто сказати, що відбувається в моєму житті. За останні кілька років ми дали величезну кількість концертів. Це була велика, серйозна робота. Здоров'я моє, звичайно, трохи похитнулася. Тому цього літа я вирішив зайнятися здоров'ям, лікувати болячки, які накопичилися за ці роки. На початку червня я почав лікування, але ставало гірше. Рани стали не гоїтися, мені довелося звернутися до консиліуму лікарів, які почали вирішувати цю проблему", - говорить Сергій.

Він спростував чутки про те, що страждає онкологічним захворюванням.

"Відразу хочу заспокоїти вас, друзі. Це не одна з найстрашніших хвороб, про які ви могли подумати. Я не прикутий до ліжка, я рухливий і життєздатний, але за наполяганням лікарів, повинен щодня проходити процедури, тому буду перебувати в лікарняній палаті", - розповів співак.

Фото: Сергій Жуков (instagram.com/sezhukov)

Також Жуков подякував своїм фанатам і друзям.

"Хочу сказати слова подяки десяткам, сотням, тисячам людей, які хвилюються за мене. Спасибі, друзі, за теплі слова, які ви мені пишете, за промінчики добра, які посилаєте, за молитви. З божою допомогою і з вашими теплими побажаннями я обов'язково видужаю", - підсумував він.

Публікація від Сергій Жуков (@sezhukov) 2 Серпня 2018 в 1:30 PDT

Користувачі соцмережі побажали Сергію Жукову як можна швидше одужати.

"Тільки не болій! Найкращий співак мого життя! Бережи себе заради сім'ї! А нам достатньо тих пісень! Ми спогадами про них живемо! "М'який шовк простирадлом мені нагадає ніжність твоєї руки", досі під цю пісню тремтіння по всьому тілу і спогади про свою любов", "Сергій головне вам, міцного здоров'я! Щоб ви скоріше пішли на поправку!", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/sezhukov)

Раніше повідомлялося, що група "Руки вверх" запланувала виступити в окупованій Ялті. За даними офіційного сайту, концерт повинен був відбутися 10 серпня 2018 року.

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